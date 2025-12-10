日本服装ベルト工業連合会では、12月10日の「ベルトの日」に合わせて、Instagramで“いいね＆フォロー”をしてくださった方の中から抽選で100名様に紳士ベルトをプレゼントするキャンペーンを実施いたします！





キャンペーン メインビジュアル









■伝統製法の上質なベルトをお手元に

上質な本革を使い、熟練の職人が丁寧に仕上げたベルトは、革本来の柔らかさや質感、美しい色味が魅力的。特別な日はもちろんカジュアルなコーディネートにも取り入れやすく、毎日使いたくなるそんな一品です。

伝統を受け継ぐ技術と現代のファッション性を両立させたこのベルトを、ぜひ自分へのご褒美に。

また、大切な方へのギフトとしてもおすすめです。









ベルトイメージ





ベルト製作イメージ





※賞品の写真はイメージです。賞品はこちらで選ばせていただきます。









■応募方法

当選人数：100名様

応募期間：2025年12月10日(水)～2025年12月20日(土)

応募方法：

STEP1) Instagram公式アカウント「@japan_belt」をフォロー

https://www.instagram.com/japan_belt/

STEP2) 「@japan_belt」のプレゼントキャンペーンの投稿に「いいね！」





▼詳細はこちらのページから

https://belt-kumiai.com/news/campaign2025/









■日本服装ベルト工業連合会について

日本服装ベルト工業連合会は流行に敏感な現代の消費者ニーズに十分に応えていくため、トレンド研究やマーケット調査なども同連合会が中心となって行い、業界内の活性化に貢献しております。

消費者のもとに「時代にマッチした、より良い商品を届けていくこと」が私ども日本服装ベルト工業連合会の使命であると考えております。









■連合会概要

日本服装ベルト工業連合会

所在地： 〒111-0032 東京都台東区浅草4-49-8

URL ： https://belt-kumiai.com/