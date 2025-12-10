全国で10店舗を展開する日本最大級の室内遊園地「ファンタジーキッズリゾート」(運営：ファンタジーリゾート株式会社、代表取締役社長：八杉 政彦)は、開業20周年を記念し、1年を通して特別企画を実施してまいりました。

この冬、締めくくりとなる特別イベント「冬のハイパー縁日」を、2025年12月20日(土)から2026年1月12日(月・祝)まで開催いたします。

※新さっぽろ店のみ1月18日(日)まで





冬のハイパー縁日





■冬のハイパー縁日

子どもたちに大人気の「店内縁日」が、内容を大幅に進化させた「ハイパー縁日」として登場します。

“超大当たり”景品の導入、コンテンツの拡充、冬仕様のデザイン演出など、ワクワク感とドキドキ感がさらにパワーアップ。従来のイメージを超えるスケールで、身も心も熱くなる冬だけの特別体験をお届けします。

さらに、冬限定のふわふわ遊具として、ふわふわ「こたつねこ」と北欧式かまくら「イグルー」が登場。かわいらしさと季節感たっぷりの新コンテンツが、館内をより特別な冬の空間へと彩ります。

20周年の感謝を込め、ご家族皆さまにより大きな感動と笑顔をお届けできるよう、スタッフ一同、心を込めて準備を進めております。





■縁日と景品を大幅にパワーアップした「ハイパー縁日」で冬の寒さも吹き飛ぶ特別体験！

「店内縁日」が、この冬だけのスペシャル仕様にパワーアップ。“超大当たり”景品の新設など、スケールも楽しさも進化した内容で登場します。

縁日で使用できるオリジナル通貨「fan(ファン)通貨」と入場券がお得にセットになったチケットも、公式ホームページにて販売中です。





冬のハイパー縁日2





冬のハイパー縁日3





【ハイパー縁日 コンテンツ一覧】

・ハイパーしゃてき

10種類の“相棒(銃)”から選べる！超大当たり景品を狙ってチャレンジ！

・ハイパーヨーヨーつり

通常の約5倍サイズの巨大ヨーヨーを豪快に釣り上げよう！

・ハイパーわなげ

巨大サイズのわなげに挑戦！迫力満点のスケール感を楽しめます。

※各コンテンツ参加費：500円(税込)





冬のハイパー縁日4





冬のハイパー縁日5





■冬限定のふわふわ遊具が新登場！

あたたかい室内で“冬らしさ”を満喫できる、かわいいふわふわ遊具が登場します。





【冬限定 ふわふわ遊具一覧】

・こたつネコ

中に入ると…まさかの“ねこのおしり”がお出迎え！？小さなトランポリンとしても遊べるユニークなふわふわです。

・イグルー

北欧式のかまくら型。中にはカラフルボールがいっぱい！





冬のハイパー縁日6





■冬イベント概要

・開催期間：2025年12月20日(土)～2026年1月12日(月・祝)

※新さっぽろ店のみ 1月18日(日)まで

・開催店舗 ： ファンタジーキッズリゾート全店

・イベント特設ページ： https://x.gd/25_win_press





※冬休み期間中の料金・定休日は各店ページをご確認ください

https://fantasyresort.jp/info/2025wintervacation/





20周年を迎えたファンタジーキッズリゾートが贈る、この冬限定の特別体験をお楽しみいただけるようにスタッフ一同準備しております。









【ファンタジーキッズリゾートとは】

「ファンタジーキッズリゾート」は、世界中の子どもたちと家族に共感と感動を届け、ファンになっていただける環境づくりをテーマとした、子どもと家族向けの日本最大級の会員制室内遊園地です。「こどもサポーター資格」を持つ従業員が「すべては子どもたちの笑顔のために」を行動指針として運営しています。





施設内には、大人も滑れる大型スライダー、ボールプールやトンネルなどのエアー遊具が揃う「ふわふわエリア」、創造力を育む「ワークショップエリア」、衣装を着て撮影できる「ファッションフォトスタジオ」、毎日実施される「イベントひろば」、衛生的な「サラサラすなば」、2歳以下専用の「ミルキッズひろば」など、多彩なテーマ別エリアを展開しています。





ファンタジーキッズリゾートの様子





ファンタジーキッズリゾートの様子2





■ファンタジーキッズリゾート 概要

北海道 ：新さっぽろ店

埼玉県 ：北上尾店

千葉県 ：印西店・船橋店

東京都 ：武蔵村山店・多摩店

神奈川県：港北店・海老名店

愛知県 ：名古屋北店

福岡県 ：福岡店

全10店舗





※本資料における情報はリリース時点での情報です。実際の内容は予告なしに変更する場合があります。









■ファンタジーリゾート株式会社 概要

社名 ： ファンタジーリゾート株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 八杉 政彦

所在地 ： 〒206-0033

東京都多摩市落合二丁目33番地 クロスガーデン多摩3F

TEL ： 042-400-7017

業務内容 ： 「ファンタジーキッズリゾート」室内遊園地の運営

ホームページ： https://x.gd/25_hp_press





当社は、これからも「世界中の子どもたちと家族に夢と感動を」をご提供し続けると共に、子どもは安全に、大人は安心して楽しく遊び学べる空間を日々追求し展開してまいります。









■お客様からのお問い合わせ

ファンタジーキッズリゾート各店舗までお問い合わせ下さい。