八王子市内8ヶ寺で構成する八王子八福神会は、令和8年1月1日(木)より「八王子八福神めぐり」を開催します。

令和8年より名称を「七福神」から「八福神」へ刷新。

令和8年・八王子・八福神と"三つの八"が重なる縁起の良い新年に、8ヶ寺を巡って福を集める初詣をお楽しみいただけます。





詳細動画： https://www.youtube.com/watch?v=2KsU-1CHaLk





新デザイン





■八王子八福神めぐりとは

八王子市内に点在する8ヶ寺(吉祥院・本立寺・金剛院・善龍寺・傳法院・了法寺・信松院・宗格院)を巡り、各寺院で御朱印やスタンプを集める新年行事です。全行程は徒歩約3時間。八王子市の街並みを散策しながら、それぞれの寺院で異なる福神様にお参りできます。

令和6年度は参拝者数14,307名、色紙参加者数6,494名を記録し、八王子市の新年を彩る恒例行事として定着しています。









■開催概要

期間 ： 令和8年1月1日(木)～1月10日(土)

受付時間 ： 午前9時～午後5時

参加寺院 ： 8ヶ寺

(吉祥院・本立寺・金剛院・善龍寺・傳法院・了法寺・信松院・宗格院)

所要時間 ： 徒歩約3時間(巡る順序は自由)

公式サイト： https://hachihukujin.net/





※新年期間外も受付対応可能。ただし寺院の法務・行事により対応できない場合あり。









■参加方法と頒布品

【色紙めぐり】

最初に訪れた寺院で色紙(300円)を購入し、各寺院で御朱印スタンプ(1ヶ寺200円)を押印。

8ヶ寺すべてを巡ると完成します。

7年間継続参加された方には、記念として「金の色紙」を進呈します。

金の色紙





【御朱印】

各寺院にて御朱印(500円)を頒布。

新年期間中(令和8年1月1日(木)～令和8年1月10日(土))は書置き対応、1月10日以降は直接記帳も可能です。

一部寺院では特別御朱印もご用意しています。





【絵馬】

八福神絵馬(600円)でめぐる事も可能です。

各寺院で御朱印(100円)を押印いただけます。

八福神絵馬-1





■こども八福神めぐり(参加無料)

小学生以下のお子様を対象とした無料のスタンプラリーです。

令和8年より新たにクラフト宝船づくりの要素を追加。

8ヶ寺すべてのスタンプを集めると、最後の寺院で「ごほうび」を進呈します。

親子で楽しみながら八福神めぐりを体験でき、お子様の初詣デビューにも最適です。





こども八福神めぐり-1

こども八福神めぐり-3









■八王子蒸留所コラボ「八福神-はちふくジン-」好評発売中

八王子市初のクラフトジン蒸留所「八王子蒸留所」とのコラボジンを、八王子市内限定300本で販売中です。

八福神めぐりの記念品や、八王子市土産としてご好評いただいています。





商品名 ：八福神-はちふくジン-

価格 ：3,300円(税込)

販売場所：JR八王子駅周辺の土産店および市内セレクトショップ

(はちまるステーション、802 SKY SHOP、四季の桜など)

※数量限定のため、なくなり次第終了





コラボジン-1





■アクセス

各寺院はJR八王子駅・JR西八王子駅から徒歩圏内に点在しています。

詳しい地図・ルートは公式サイト( https://hachihukujin.net/ )をご確認ください。