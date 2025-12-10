《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー12/21(日)朝10時開催『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』山岸 昌一 先生(昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授)

《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー12/21(日)朝10時開催『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』山岸 昌一 先生(昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授)