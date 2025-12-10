セリスタ株式会社(東京都千代田区　代表取締役　伊藤 承正)は、2025年12月21日(日)に、山岸 昌一 先生(昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』を開催します。


Season32-6見どころ


【見どころ/主な学習のポイント】

■『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』

※第11回AGEs糖化測定セミナー Special Edition

山岸 昌一 先生 / Dr. Sho-ichi Yamagishi

昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授


1)不老不死の歴史を知る

2)ギリシャ神話とAGE

3)Metabolic amnesiaと抗加齢医療

4)倹約遺伝子としてのRAGE

5)Evolutionary Trap(進化の罠)とは

※キーワード：ギリシャ神話、ネオダーウィニズム、不老不死


参加登録(無料)はこちらから

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sd8t7biSQAqoUbHoz4u4iw#/registration



【講師紹介】

山岸 昌一 先生 / Dr. Sho-ichi Yamagishi

昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授


《ご経歴》

1989年　金沢大学医学部医学科卒業

2008年　久留米大学医学部教授

2019年　昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門主任教授


《資格》

日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会専門医、日本循環器学会専門医、日本高血圧学会専門医、日本抗加齢医学会理事、日本抗加齢協会理事、日本糖尿病学会評議員、日本内分泌学会評議員、日本老年医学会代議員、日本メイラード学会役員、日本糖尿病性腎症研究会幹事、脳心血管抗加齢研究会世話人。


《受賞歴》

アメリカ心臓協会(AHA)最優秀賞、日本糖尿病学会学会賞、日本抗加齢医学会学会賞、ふくおか臨床医学賞、Circulation J最優秀審査員賞、日本抗加齢医学会研究奨励賞など



【無料LiveオンラインZoomセミナー概要】

番組名　　　： 『Sunday Wellness Breeze』Season 32 Stage 6

開催日時　　： 2025年12月21日(日) 10:00～12:00

開催形式　　： Zoomオンラインセミナー

参加費　　　： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象　　　　： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

　　　　　　　 ※一般の方はご参加できません。

定員　　　　： 1,000人

お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sd8t7biSQAqoUbHoz4u4iw#/registration


《プログラム》

10:00オープニング・主催者挨拶

10:20『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』

　山岸 昌一 先生 / Dr. Sho-ichi Yamagishi

昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授

12:00エンディング


《企画・主催》

セリスタ株式会社

Tel　　　　　　　　　 ： 03-3863-1003

E-mail　　　　　　　　： info@selista.jp

Wellness Breeze site　： https://www.well-br.jp


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。



【会社概要】

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング