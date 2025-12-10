《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー12/21(日)朝10時開催『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』山岸 昌一 先生(昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2025年12月21日(日)に、山岸 昌一 先生(昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』を開催します。
Season32-6見どころ
【見どころ/主な学習のポイント】
■『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』
※第11回AGEs糖化測定セミナー Special Edition
1)不老不死の歴史を知る
2)ギリシャ神話とAGE
3)Metabolic amnesiaと抗加齢医療
4)倹約遺伝子としてのRAGE
5)Evolutionary Trap(進化の罠)とは
※キーワード：ギリシャ神話、ネオダーウィニズム、不老不死
参加登録(無料)はこちらから
【講師紹介】
山岸 昌一 先生 / Dr. Sho-ichi Yamagishi
昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授
《ご経歴》
1989年 金沢大学医学部医学科卒業
2008年 久留米大学医学部教授
2019年 昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門主任教授
《資格》
日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会専門医、日本循環器学会専門医、日本高血圧学会専門医、日本抗加齢医学会理事、日本抗加齢協会理事、日本糖尿病学会評議員、日本内分泌学会評議員、日本老年医学会代議員、日本メイラード学会役員、日本糖尿病性腎症研究会幹事、脳心血管抗加齢研究会世話人。
《受賞歴》
アメリカ心臓協会(AHA)最優秀賞、日本糖尿病学会学会賞、日本抗加齢医学会学会賞、ふくおか臨床医学賞、Circulation J最優秀審査員賞、日本抗加齢医学会研究奨励賞など
【無料LiveオンラインZoomセミナー概要】
番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 32 Stage 6
開催日時 ： 2025年12月21日(日) 10:00～12:00
開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ： 1,000人
お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sd8t7biSQAqoUbHoz4u4iw#/registration
《プログラム》
10:00オープニング・主催者挨拶
10:20『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』
12:00エンディング
《企画・主催》
セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail ： info@selista.jp
Wellness Breeze site ： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
【会社概要】
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング