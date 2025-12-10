2025年もあと少し！mamagirl主催のNo.1掃除アイテム決定戦「年末大掃除AWARD 2025」各部門の大賞を発表！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するWebメディア『mamagirl』は、年末の大掃除シーズンに向けて、優秀な便利グッズや掃除アイテム等を表彰する「年末大掃除AWARD 2025」の各部門の大賞を発表しました。

本アワードの審査は日常的に掃除と向き合う“リアルママ”読者へのアンケートを元にアイテムを選定し、最終選考会を経て、「キッチン掃除グッズ部門」「お風呂・トイレ部門」「ランドリー部門」「掃除機部門」「コスパ・タイパアイテム部門」「サステナブル部門」の6部門の受賞アイテムを決定し、8商品が大賞に輝きました。

なお、最終選考会には小学生を育てるママライターと、mamagirl編集部(中学生ママ＆高校生ママ)、そしてお掃除アイテムのプロとして株式会社カインズ(埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO:高家正行)が運営するオウンドメディア「となりのカインズさん」( https://magazine.cainz.com/ )編集長を特別審査員として招き、リテールの最前線の声も反映したよりリアルな受賞アイテムの選出にご協力いただきました。

最終選考会の様子 : https://mamagirl.jp/0000322345

大賞発表記事 : https://mamagirl.jp/0000322460

■キッチン掃除グッズ部門

【大賞】除菌ジョイコンパクト／P＆Gジャパン画像提供:P&Gジャパン

優れた洗浄力と強力除菌パワーが人気の「除菌ジョイコンパクト」。その洗浄力から、グリルの焦げつきも金タワシいらずで落とせる、とママたちから評判です。さらにドラッグストアやスーパーなどで手に入る手軽さも評価され、見事、大賞を受賞しました！

「毎日の食器洗いの後に、シンク掃除まで同じ洗剤で一気に片づけられるのが便利」(実際に使用しているママの声)

「洗浄力が高いので、油で汚れた鍋を洗ってもシンクが汚なくならない」(編集部)

食器洗いの後のキッチン掃除がラクになる点も、評価のポイントとなりました。

・除菌ジョイコンパクト 詰め替え大容量(1620mL) 1,320円(※編集部調べ)

◆キッチン掃除グッズ部門 受賞商品

ヤシノミ 洗剤 500mL、マジックリンシリーズ、JOY 食洗機用、キッチン泡ハイター、キュキュット クリア除菌、キュキュットクリア泡スプレー、水の激落ちくんアルカリ電解水、台所用スポンジ 3色セット モノトーン 6個、カインズ油汚れ用洗浄剤

■お風呂・トイレ部門

【大賞】バスマジックリン エアジェット／花王画像提供:花王

香りは「ハーバルシトラス」「フルーティフローラル」の2種類

浴槽のざらつきや床のぬめりをこすらず落とす、強力スプレータイプの洗剤「バスマジックリン エアジェット」が大賞を受賞！かけて30秒で「本当に落ちる！」と、ママたちのお風呂掃除に革命を起こしました！

「本当にこすらず汚れが落ちるから、毎日のお風呂掃除のハードルが下がった」(実際に使用しているママの声)

「子どもでも使いやすく、お手伝いがお願いしやすくなった」(編集部)

実は編集部も全員自宅で実際に使用しており、日々の家事ストレス軽減を実感していました。ママのお助けアイテムとして、太鼓判です！

・バスマジックリン エアジェット (420mL) 495円(※編集部調べ)

【大賞】トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー／花王画像提供:花王

1本で便器内の洗浄はもちろん、便座や床の拭き掃除にも使えるスプレータイプの「トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー」が大賞を受賞しました。トイレ掃除だけでなく、トイレ直後の消臭にも使える優れもの。しかも逆さにしても使えるので、お掃除中のストレスが限りなく減るんです！

「すっきりとしたミントの香りで家族からも評判が良い」「1本あればトイレ中掃除ができるので、ストック必須」(実際に使用しているママの声)

「あらかじめ吹きかけておく、という事前のひと手間だけで、汚れもつきにくくなった！」(編集部)

このように、使い勝手の良さが高評価でした。

・トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー(350mL) 341円(※編集部調べ)

◆お風呂・トイレ部門 受賞商品

カビキラー、ルックプラス バスタブクレンジングHARD洗浄、強力カビハイター ハンディスプレー 特大 1000mL、トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック、エステー モコ泡わノズル洗浄クリーナー、パイプユニッシュ、スクラビングバブル 流せるトイレブラシ

■ランドリー部門

【大賞】MiRAiアリエールMiRAi 超濃縮／P&Gジャパン画像提供:P&Gジャパン

超濃縮コンパクト洗剤、「MiRAiアリエールMiRAi 超濃縮」が、洗濯洗剤の大賞に！香りで誤魔化さず、有効成分を高配合しているため、洗うだけで新品級の消臭が叶います。また成分を濃縮しており、1本あたりの洗濯回数も多く、買い替えの頻度が減ることも、ママたちの家事負担を救います。

「MiRAiアリエールMiRAi 超濃縮に変えてからシャツのエリ・そで汚れが気にならなくなった」(実際に使用しているママの声)

「縦型洗濯機にもドラム式の洗濯機にも対応しているので、どの家庭でも使える。大容量の詰め替えパックが売っているのもコスパが良い」(編集部)

汚れ落ちはもちろん、手軽さも大賞受賞のポイントとなりました。

・MiRAiアリエールMiRAi 超濃縮 (330g) 690円(※編集部調べ)

【大賞】ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XP5／東芝ライフスタイル画像提供:東芝ライフスタイル

抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXで黄ばみ・黒ずみを防ぐ「ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XP5」が大賞受賞！目に見えないナノサイズの泡、「ウルトラファインバブル」が洗剤の洗浄成分を繊維の奥まで浸透。さらにマイクロサイズの泡「マイクロバブル」が、落とした汚れの再付着を防いでくれるので、きれいな洗い上がりに。しかも乾燥もスピーディーにふんわり仕上がると、絶賛！

「洗濯機自体の性能でここまで汚れ落ちが変わるのかと驚きます。大容量ながら見た目がスタイリッシュなのも良い」(実際に使用しているママの声)

ママたちイチオシの洗濯機です！

・ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XP5(T)/(W) 380,000円前後(※編集部調べ)

◆ランドリー部門 受賞商品

オキシクリーン 粉末、ななめドラム洗濯乾燥機NA-LX129EL、ワイドハイターPRO粉末、ワイドハイターPRO 泡スプレー、アタック 抗菌EX 部屋干し用、パナソニック ドラム式洗濯機用洗濯槽クリーナー、ジョンソン 洗たく槽カビキラー、洗浄力 シュワッと 洗たく槽クリーナー、HITACHI 純正品/全メーカー対応 SK-1500

■掃除機部門

【大賞】東芝 VC-SL140DS／東芝ライフスタイル画像提供:東芝ライフスタイル

インテリアに馴染むシンプルでスッキリとしたデザインで、ダストステーションも搭載。本体ゴミ捨て不要でフィルターもオートエアー洗浄してくれる最新モデルの掃除機「東芝 VC-SL140DS」が大賞です！なんとこの掃除機、付属のワイパーに床掃除用シートをつけることで、ゴミを吸いながら拭き掃除も同時にできちゃうんです！

「掃除機でのゴミの吸い取りと拭き掃除を同時にできるのは画期的。単純に掃除時間が半分に減っています」(実際に使用しているママの声)

「強力パワーなのに軽い。これなら床だけでなく高い場所もラクに掃除できる」(編集部)

1台で様々な使い方ができる点が評価されました。

・東芝 VC-SL140DS (C)/(K) 64,285円(※編集部調べ)

◆掃除機部門 受賞商品

Panasonicセパレート型コードレススティッククリーナー ブラック MC-NS10KE-K、Dyson PencilVac Fluffycones、ルンバMax 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション、Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST+ コードレススティッククリーナー LC751J、roborock Q7B、ECOVACS DEEBOT T80 OMNI、HITACHI PV-BL30K パワかるスティック、Xiaomiロボット掃除機 X20 Pro、Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46 ABL EX)

■コスパ・タイパアイテム部門

【大賞】多目的用洗剤／カインズ画像提供:カインズ

ホームセンター・カインズのオリジナル商品、多目的用洗剤。リビング・キッチン・洗面台の日常の汚れから頑固な油汚れ、衣類のエリそで汚れまで落とせる優れもの。これ1本で家中の掃除ができて、コスパもタイパも◎！また、大容量の詰め替え用の販売がある点も「継続して使いやすい」と高評価を得ました。

「キッチンや水周りなどの毎日のちょっとした拭き掃除から、床、窓などまでしっかりまとめて掃除したい時にも使える。これ一本あるととても便利」(実際に使用しているママの声)

「衣類の汚れ落としにも使える掃除用洗剤はなかなか無い。一家に一本常備して良いくらい！」(編集部)

その用途の広さが評価され、受賞の決め手となりました。

・カインズ多目的用洗剤 498円(※編集部調べ)

◆コスパ・タイパアイテム部門 受賞商品

エリエール 除菌できるアルコールタオル ボトル本体、スクラビングバブル トイレスタンプ、レック LEC 激落ちキューブ激落ちくん キューブ型スポンジ、ダイソー ガラスワイパー(スプレータイプ)

■サステナブル部門

【大賞】ウタマロクリーナー／東邦画像提供:東邦

主成分が環境にやさしいアミノ酸系洗浄成分の「ウタマロクリーナー」が多くの票を集め、大賞に！環境にも肌にも優しい成分ですが、頑固な水垢、油汚れに強く、スプレーして拭き取るだけで簡単にお掃除が完了。

「手肌にやさしい成分で手袋なしで使っても肌が荒れない」「強い洗剤独特の匂いがなく、子どもがいても使いやすい」(実際に使用しているママの声)

「優しい成分は使いたいけど、洗浄力も妥協したくない。そんな願いを叶えるアイテムで、ママたちから絶大な支持を得ている」(編集部)

編集部にも愛用者多数のウタマロクリーナー。環境や手肌への優しさと洗浄力の実力の両面で評価されました。

・ウタマロクリーナー(400mL) 517円(※編集部調べ)

◆サステナブル部門 受賞商品

サラヤ ハッピーエレファント 泡マルチクリーナー 、エステバン センティッドランドリーデタージェント、GREEN NATION Life マルチクリーナー、カインズ ホコリが良く取れる洗わないモップ

■「mamagirl」について

「ママだけどガールだもん♪おしゃれも子育ても楽しんでいこうよ」をコンセプトとした、ママのためのWebメディア。ファッションを中心に、美容やライフスタイル、エンタメニュースなどを幅広く掲載。WebやSNSにておしゃれママに向けた情報を発信しています。

公式サイト : https://mamagirl.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/mamagirl_jp/

X : https://x.com/mamagirl_jp

TikTok : https://www.tiktok.com/@mamagirl_jp

YouTube : https://www.youtube.com/@mamagirl3714

Facebook : https://www.facebook.com/mamagirl.jp

■「となりのカインズさん」について

「ホームセンターを遊び倒すメディア」を合言葉に、DIYの視点でくらしを楽しむ参加型Webメディア。店舗メンバーやお客さま、メーカー、クリエイター＝「カインズさん」と共に、体験記事やノウハウ、インタビュー、作ってみた・調べてみたなど多彩な企画を展開。WebやSNSを通じて、くらしの驚きと発見を発信しています。

公式サイト : https://magazine.cainz.com/

Instagram : https://www.instagram.com/cainz_official/

X : https://x.com/cainz_san

Facebook : https://www.facebook.com/cainz.san/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

※本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。

※商品は全て税込、オープン価格です。購入時に異なる場合があります。