2025年7月に“お茶のまち”の魅力を発信する食のテーマパークとしてオープンした「道の駅そらっと牧之原」(所在地：静岡県牧之原市、運営：株式会社村の駅)は、初めて迎えるクリスマスに向けて“お茶のまち”ならではの牧之原抹茶を使用したクリスマスケーキを限定発売いたします。当駅にしかないお濃茶専門店「牧之原さとり本店」のスイーツコーナーにて、牧之原抹茶を使用した『お濃茶茶畑ロール』と広大な茶畑をイメージした『お濃茶茶畑ケーキ』が新登場します。ご予約は、2025年12月25日(木)クリスマスの正午までとなります。

今年のクリスマスは平日。年の瀬の忙しい時期、日常を忘れほっと一息つく、そんな1年のご褒美にこだわり抜いたクリスマスケーキをお届けします。日本有数の茶畑を誇る“お茶のまち”牧之原市にある道の駅だからこそできる、厳選されたお濃茶クリスマスケーキをご堪能ください。





(道の駅そらっと牧之原HP) https://michinoeki-makinohara.com/





厳選された牧之原抹茶を使用“お濃茶クリスマスケーキ”





■お茶の一大生産地“牧之原市”が誇る『牧之原産茶葉』について

静岡県牧之原市は、日本有数の茶畑を誇る“お茶のまち”です。温暖な気候と長い日照時間が良質なお茶の栽培に適しており、市内には約2,610ヘクタールの茶園が広がります。

牧之原産茶葉は、やわらかい芽でありながら、肉厚に栽培された茶葉を丹念に収穫します。その茶葉を牧之原茶特有である「深蒸し茶」の製造方法を活かし、苦みや渋みが少なく鮮やかな緑色で香りが芳醇な牧之原抹茶に仕上げます。長く蒸すことで渋みが和らぎ、まろやかな風味を引き出しています。

見渡せば波のように続く茶畑の「道の駅そらっと牧之原」で、厳選された牧之原産茶葉を使用した牧之原抹茶をご堪能ください。





牧之原抹茶





■ここでしか買えない！まるで茶畑のお濃茶クリスマスケーキが発売！

生地とクリームに、牧之原抹茶をふんだんに使用したロールケーキ。

茶畑の畝のような見た目のシャンティの中には、甘さ控えめのさとりクレープ生地に合わせたクランベリーと黒豆や抹茶カスタードクリーム、アーモンドミルクペーストなどが入っています。

店内工房でお作りするこだわりクリスマスケーキです。どちらの商品もオリジナル保冷バッグ付き！









●お濃茶茶畑ロール

＜商品概要＞

商品名 ：お濃茶茶畑ロール

価格 ：3,800円

サイズ ：(幅)約8cm ×(長さ)約12cm(3～4人前)

アレルギー：乳成分/卵/小麦/アーモンド/ごま/ゼラチン/大豆

お渡し期間：2025年12月20日(土)～12月25日(木) 9:00～17:00

お渡し場所：道の駅そらっと牧之原内 牧之原さとり本店





お濃茶茶畑ロール 3,800円





●お濃茶茶畑ケーキ

＜商品概要＞

商品名 ：お濃茶茶畑ケーキ

価格 ：5,800円

サイズ ：(幅)約16cm ×(長さ)約12cm(6～7人前)

アレルギー：乳成分／卵／小麦／アーモンド／ごま／ゼラチン／大豆

お渡し期間：2025年12月20日(土)～12月25日(木) 9:00～17:00

お渡し場所：道の駅そらっと牧之原内 牧之原さとり本店





お濃茶茶畑ケーキ 5,800円





●ご予約方法について

【店頭】【お電話】【公式HP】にて承ります。

【店頭】 お近くのスタッフにお声がけください。

【お電話】 0548-23-5110

【公式HP】 https://michinoeki-makinohara.com/xmas/form.php

※二次元コードからもアクセスいただけます。





予約フォーム二次元コード





※価格はすべて税込です。

※写真はすべてイメージです。









■「道の駅そらっと牧之原」施設概要

名称 ： 道の駅そらっと牧之原

所在地 ： 静岡県牧之原市坂部582-1

面積 ： 約6,700m2

駐車台数 ： 普通車72台／身障者用2台／大型車6台／

EV充電(※2025年内に設置予定)／

バイク7台程度／駐輪場15台程度(サイクルラック別途有)

施設設備 ： (情報提供・休憩施設)トイレ※24時間利用可能／情報発信スペース

(休憩所地域振興施設)農産物直売所／飲食／FFなど

(イベントスペース)イベント広場／遊具／照明施設／ベンチなど

営業時間 ： 午前9時～午後5時(一部店舗で異なる)

施設運営 ： 株式会社村の駅

管理運営 ： 株式会社TTC

公式サイト： https://michinoeki-makinohara.com





道の駅そらっと牧之原





■管理運営

会社名 ： 株式会社TTC

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地

主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理／

ブランド店舗の開発・運営／地域創生コンサルタント事業／

店舗プロデュース全般／食のテーマパークの開発・運営／

道の駅の運営／観光土産品の企画／開発／卸販／販売／

美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売／

宿泊・温浴事業／6次産業化ビジネス(農業)

公式サイト ： https://www.ttc-gr.co.jp/









■施設運営

会社名 ： 株式会社村の駅

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

所在地 ： 静岡県三島市安久322-1

主な事業内容： 食のテーマパーク開発／農産物直売所／

観光土産品の企画開発販売及び品質管理／通信販売事業の展開

公式サイト ： https://www.muranoeki.com/