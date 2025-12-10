明石海峡大橋と淡路島を一望できる“初日の出の名所”、兵庫県明石市・大蔵海岸のBBQ場『ZAZAZA』は、2026年1月1日（木）に「初日の出・元旦特別セットプラン」をご用意します。海風の冷たさが厳しい元旦早朝でも、ガラス張りのこたつ席で海鮮BBQやぜんざいを味わいながら、快適に初日の出を待てる新しい過ごし方をご提案します。こたつ席は12卓限定の完全予約制（先着順）。料金はお一人様3,500円（税込）で、予約は12月10日（水）11:00より電話・オンラインにて受け付けます。

■ 明石海峡大橋を望む、ガラス張りのこたつ席で迎える元旦

こたつ席は、まわりをぐるりとガラスで囲んだ特別エリア。冬の海風をしっかり遮りながら、明石海峡大橋と淡路島の景色を一望できます。さらにストーブも備えており、早朝の冷え込む時間帯でも、ぬくもりに包まれて過ごせます。また、施設内には焚き火のそばでひと息つけるエリアもご用意。こたつとストーブの温かさに加え、焚き火のやわらかな明かりが夜明け前のひとときを心地よく演出します。

■ 海鮮BBQとお餅・ぜんざいで楽しむ、ZAZAZAのお正月スタイル

海鮮BBQとお餅・ぜんざい・おでんが味わえる特別セット

今回の特別セットでは、海鮮をBBQスタイルで楽しめる内容をご用意しました。相生産の牡蠣（2個）、サザエ、ホタテ、赤エビを卓上グリルで焼けるほか、お餅と温かいぜんざい、さらにおでん三種盛りもセットに含まれています。海鮮の“ちょっと特別な美味しさ”と、お餅・ぜんざい・おでんがもたらす“お正月らしさ”。その両方を、こたつに入りながら気軽に味わえるのが ZAZAZA ならではです。

温かいドリンクで、さらにほっとする元旦の朝を

お飲み物は、ホットコーヒー・ホットココア・ホットウーロン茶・オレンジジュースに加え、ホットワイン、焼酎のお湯割り、日本酒（カップタイプ）など、身体が温まるアルコール類もご用意しています。

■ ご利用案内（完全予約制／先着順）

《開催日》2026年1月1日（木）《利用時間》6:00～8:00※6:30までにご入店ください《料金》お一人様 3,500円（税込）《席数》こたつ席 12卓限定（1卓2名以上・最大6名まで）《予約開始》2025年12月10日（水）11:00～（電話・オンライン受付）

【予約方法】

電話：078-913-3009（受付10:00～18:00）オンライン：https://www.tablecheck.com/ja/shops/zazaza/reserve※満席になり次第受付終了

■ 寒さにふるえる朝を、“心地よい元旦のひととき”へ

大蔵海岸で初日の出を待つ時間は、どうしても海風の冷たさにふるえてしまうもの。ZAZAZAでは、その“待ち時間”をもっと心地よく過ごしていただきたくて、この企画を初めてご用意しました。こたつのぬくもり、焼きたて海鮮の香り、温かいぜんざいのやさしい甘さ。外の景色が少しずつ明るくなる瞬間を眺めながら、新しい一年を迎える特別な元旦の朝をお楽しみください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社バーベキューアンドコー〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2‐2https://bbqandco.jp/広報室：大角／敷谷TEL：078-927-6660E-mail：pr@bbqandco.jp