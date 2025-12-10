和食麺処サガミで「フレッシュいちごデザートフェア」開催！

株式会社サガミホールディングス

和食麺処サガミを展開するサガミレストランツ株式会社（本社：名古屋市守山区八剣2丁目118番地 代表取締役社長 鷲津 年春）は、2025年12月24日（水）より、旬のデザートとしてフレッシュいちごを使用したデザートフェアを開催いたします。旬の時期を迎えたフレッシュいちごは、その甘酸っぱい味わいが特徴です。サガミでは、この素材の味を最大限に引き出しながら、数々のデザートと組み合わせた多彩なラインナップでご提供いたします。さらに、新たなご提案として、チーズクリームと合わせた新デザートも登場いたします。いちご本来の美味しさと、新感覚の組み合わせが織りなす新たな驚きと食体験を、ぜひご堪能ください。

【販売概要】

■販売期間：2025年12月24日（水）～

■対象店舗：和食麺処サガミ156店舗

※東白壁店・フレンドマート甲南店は2026年1月８日～販売

■詳細URL：https://www.sagami.co.jp/202512_ichigo-fair/

【販売商品】

『飲むチーズケーキ(いちご)』 税込760円

ニュージーランド産クリームチーズを贅沢に使用し、濃厚でクリーミーな味わいを追求したチーズスイーツが新登場。上質なチーズから生まれる深いコクとまろやかな口どけに、いちごの甘酸っぱさを重ねることで、ひと口ごとに広がる“濃厚な味わい”と“軽やかな酸味”の絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。

また、混ぜるほどに口当たりが変化し、最後のひと口まで新しい美味しさに出会える、まるでチーズケーキをそのまま味わっているかのような濃厚な味わい。ご自宅やオフィスでも本格的な味わいをお楽しみいただけるよう、テイクアウトメニューもご用意しております。手土産や自分へのご褒美スイーツとしても最適な一品です。

※写真_右

『いちごと十勝カタラーナ』 税込680円

旬を迎えた甘酸っぱいフレッシュいちごに、北海道・花畑牧場が誇る「十勝カタラーナ」を組み合わせた贅沢な一皿。十勝カタラーナは、アイスのように滑らかな口どけと、香ばしく焦がしたキャラメルのほろ苦さが特長で、いちごの爽やかな甘酸っぱさと重なり合うことで、ひとくちごとに贅沢な美味しさが広がります。

『いちごあいす～チーズクリーム添え～』 税込540円

いちごの風味をぎゅっと閉じ込めたいちごアイスに、濃厚でコクのあるチーズクリームを合わせた一品です。爽やかな酸味とやさしい甘さをもついちごアイスに、まろやかで深いコクのチーズクリームを合わせることで、ひと口ごとに広がるハーモニーが一層引き立ちます。

いちごのフレッシュな美味しさにチーズクリームの豊かな風味が加わり、濃厚で爽やかな酸味の味わいをお楽しみいただけます。

『いちご大福』 税込380円

旬のいちごを丸ごと包み込んだ、みずみずしく甘酸っぱい魅力あふれるいちご大福です。ふんわりやわらかなお餅とほどよい甘さのあんこが、フレッシュないちごの果実と絶妙に調和し、やさしく上品な和のデザートに仕上げました。

価格は1個380円。さらに、2個以上のご注文で1個あたり350円になるお得なプライスでご提供いたします。ご自宅用にはもちろん、ちょっとした手土産にも最適な一品です。

『いちごのぷりん』 税込440円

自社工場で製造し、店舗で丁寧に仕上げるサガミオリジナルのいちごプリンです。

いちご本来の甘酸っぱさをしっかりと生かしつつ、口いっぱいに広がるプリンのなめらかな食感が特長です。いちごのつぶつぶとした食感をあえて残すことで、素材の美味しさをより感じられるように仕立てました。食事のあとのちょっとしたデザートにおすすめの商品です。

『いちごの贅沢パフェ』 税込1,750円

旬を迎えた甘酸っぱいフレッシュいちごに、いちごアイス、いちごプリン、いちごソースなど、多彩ないちごの味わいを贅沢に重ね合わせたパフェ。

それぞれ異なる食感と風味のいちごスイーツを、濃厚なチーズクリームがまとめ上げることで、ひと口ごとに新しいおいしさが広がります。層ごとに表情を変えるパフェならではの楽しさを存分に味わっていただける、満足感あふれる一品です。

『フレッシュいちご』 税込610円

旬を迎えたフレッシュないちごを贅沢に6粒使用。

素材本来の美味しさをそのまま味わっていただけるよう、丸ごとのいちごを盛り付けました。

余計なものを加えず、純粋ないちごの味わいを存分にお楽しみください。

このほかにも多数のメニューをご用意しております。

【和食麺処サガミのこだわり】

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で160店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“三たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。

そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。

テイクアウト専用麺、韃靼そば、うどん、きしめんは弊社工場にて製造しております。

■石臼挽き国産そば

厳選素材「国産そば」を「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がくことを全店行っています。

店内製麺だから感じる「香り・喉ごし」が自慢の逸品です。

■みそ煮込

販売数日本一※の名古屋名物「みそ煮込」。秘伝の味噌は、赤・白・八丁味噌の黄金バランスが味の決め手。

みそ煮込専用麺を生麺から煮込むことで独自の風味、コシを引き出します。味噌の効能は、「味噌は医者いらず」と言われる程、栄養価が高いとされています。※レストラン部門

■手羽先

サガミ不動の人気No.1の一品メニュー「自慢の手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品。タレ・塩より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気の商品です。

■厳選素材 黒毛和牛宮崎牛

国内屈指の黒毛和牛の産地は宮崎県。その中でも最上級のものだけが「宮崎牛」と名前を許され、その豊潤で奥深い味わいは国内外で最高の評価を得ています。

※名古屋市の店舗は飛騨牛を使用しています。

■自社製麺『うどん』

小麦粉の香りと味わいを、さらに引き立てるこだわり製法。麺の長さと量を増やし、出汁との相性もさらに良くなりました。

ホームページ：https://www.sagami.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/sagamiholdings/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/sgm_restaurants

Instagram：https://www.instagram.com/sgm_restaurants/

サガミアプリ：https://misesystem.com/store/?u=NA2200719(https://misesystem.com/store/?u=NA2200719)

【記載内容に関するお問合せ】

サガミレストランツ株式会社 価値創造支援部 企画・販促チーム

担当：朝比 TEL：052-737-6000

E-mail：f_asahi@sagami.co.jp

～心ほどけるおいしさを～ 今日もサガミで「おいしい“ね”」があふれてる