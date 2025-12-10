株式会社 Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」は、2026年1月3日（土）・4日（日）の2日間限定で、キラナガーデン豊洲でお正月をゆったりと過ごす「リゾート正月プラン」を提供いたします。当日は11：00～19：00まで滞在でき、なんと7時間のアルコール飲み放題付き。一日を通して利用できるのは開業以来初となるプランです。個室空間で、お正月の一日を贅沢にお過ごしいただけます。新春限定のお得なプランとなりますので、ぜひこの機会にキラナガーデン豊洲にお越しください。●HP：https://www.kiranahresort-toyosu.com●Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu

「リゾート正月プラン」詳細

＜日時＞

2026年1月3日（土）・4日（日）11：00～19：00（飲み放題L.O.18：00）

＜料金・含まれる内容＞

15,000円／名・キラナガーデン豊洲入場料・CABINエリア・個室利用料・BBQプレミアムメニュー・アルコール飲み放題（7時間）※小学生以下のお子様は無料です

＜ご予約＞

以下、URLよりCABINエリアを選択し、上記2日程のうちご希望日にてご予約ください。https://www.kiranahresort-toyosu.com/bbqreservation/さらに、3日（土）・4日（日）は新春イベントを開催！

＜イベント概要＞

・3日（土）：餅つき・獅子舞・鏡割り・大盃・巨大だるま落とし・FMキラナ・4日（日）：鏡割り・大盃・巨大だるま落とし・FMキラナ

シーズンコンセプト

当社は、2022年に東京・豊洲に屋外飲食レジャー複合施設『キラナガーデン豊洲』を開業。「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念を掲げ、人々の想像を超えたエモーショナルな感動体験や豊かなライフスタイルを届けるエンターテインメントリゾートの実現に挑戦しています。2025年4月～の創業4期目は、従来の活動コンセプト「いろいろ。キラナいろ。」を継続し、いままでよりも広く多くのお客様に楽しく快適なひとときを提供できる施設にアップデートいたします。また他企業様とのタイアップや価値共創といった手法も取り入れながら、BBQ・レストランの新たな飲食メニュー開発、かつてない高揚感と驚きをお届けできるイベント・アクティビティなど体験コンテンツの魅力向上にも取り組んでまいります。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com/住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど施設面積 ：約7,000㎡席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席電話番号 ：03-6910-1818