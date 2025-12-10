ママに大人気の人形工房ふらここが、昨年大好評だった雛人形POP UP SHOPを今年も銀座三越で12/24(水)から開催

株式会社ふらここ銀座三越：雛人形POP UP SHOP小さくかわいい赤ちゃん顔の雛人形・五月人形の製造・小売を行なう株式会社ふらここ(本社：東京都中央区 代表取締役：原 英洋)は、2025年12月24日(水)～2026年１月13日(火)の期間限定で、銀座三越 新館10階ベビー・子供用品にて、ふらここオリジナル雛人形POP UP SHOPを開催いたします。昨年初めて開催した銀座三越での雛人形POP UP SHOP は、「Webでずっと気になっていた雛人形を、実際に見て顔を選べる」と、子どもが生まれたばかりのお母さまを中心に大変ご好評をいただきました。その反響を受け、今シーズンは人気シリーズに加えて新作雛人形もご覧いただける第２弾として開催いたします。

ふらここの雛人形公式HP：https://www.furacoco.co.jp/hina/

■銀座三越で２年連続開催！ “小さくてかわいい” ふらここ雛人形 POP UP SHOP

小さくかわいい赤ちゃん顔の雛人形や五月人形づくりのリーディングカンパニーである人形工房ふらここは、2008年の創業以来、主に自社ECサイトを中心としたWeb限定販売で展開してまいりました。「赤ちゃんのように愛らしいお顔」と「コンパクトで飾りやすいデザイン」が支持され、子どもが生まれたばかりのママたちを中心に、累計販売数は６万５千セットを突破いたしました。

昨年の銀座三越での初の雛人形POP UP SHOP では、

・「写真で見るよりも、実物のほうがもっとかわいい」

・「いろいろなお顔を見比べて、わが子にいちばん似ているお顔を選べた」

といった声が多く寄せられ、「実物を見て選べる場がうれしい」というニーズの高さが明らかになりました。

今年はその反響を受けて、人気シリーズに加えて今シーズンの新作雛人形も展開予定です。コンパクトで飾り場所や収納場所を選ばず、シンプル設計で飾りつけや片づけも簡単な「ふらここ」の雛人形は、愛おしいわが子にママとパパの想いを伝え、毎年のひな祭りが待ち遠しくなるアイテムです。

■POP UP SHOPの見どころ

本POP UP SHOPでは、お部屋のインテリアによく馴染むおしゃれな雛人形として、かわいい木目込み雛人形、衣装が華やかな衣装着雛人形、コンパクトに飾れる立雛など、今シーズン注目の雛人形51アイテムを限定販売いたします。コンパクトで飾り場所も収納スペースも気にならず、シンプル設計なので飾りつけも片づけも簡単な「ふらここ」の雛人形は、愛おしいわが子にママとパパの愛を伝え、毎年のひな祭りを楽しくお祝いできるアイテムです。

のんのん ひめ蝶紋

《POP UP SHOP情報》

期間：2025年12月24日(水)～2026年１月13日(火)

※2026年１月１日(木・祝)は、店舗休業日となります。

営業時間：午前10時～午後8時

※年末年始は営業時間が異なります。詳しくは、銀座三越HPをご確認ください。

会場：銀座三越 新館10階 ベビー・子供用品

住所：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

TEL：03-3562-1111 大代表

雛人形POP UP SHOP情報 :https://www.furacoco.co.jp/news/detail.html?no=720

商品ラインナップ

・今シーズン注目の雛人形（親王飾・五人飾・十人飾・十五人飾・立雛）：51アイテム

・つるし飾り各種

・お名前旗各種

・お名前札各種

・刺繍クロス各種

れいれい 衣装着・うめ東風

【株式会社ふらここについて】

株式会社ふらここは2008年に創業し、オリジナルの雛人形・五月人形やブライダル人形の製造・小売を行なっています。小さくかわいい赤ちゃん顔の雛人形や五月人形を人形業界ではじめて制作したリーディングカンパニーであり、子供が生まれたばかりのお母さんの支持を得て、創業から17年間で売上高を13倍超に伸ばしてきました（2025年度実績）。またメディアからの評価も高く、過去17年間のメディア掲載実績は202回に及んでいます。

メディア掲載実績：https://www.furacoco.co.jp/news/

※「メディア掲載」を絞り込んでご確認ください。

【会社概要】

会社名：株式会社ふらここ

代表取締役：原 英洋

所在地（本社）：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-9-8 furacoco house

設立：2008年4月

事業内容：オリジナルブランドによる雛人形・五月人形、ブライダル人形の企画・制作、および販売

社員数：30名（2025年10月1日現在）

売上高：6億円（2025年9月期）

URL：コーポレートサイト https://www.furacoco.co.jp/

雛人形サイト https://www.furacoco.co.jp/hina/

五月人形サイト https://www.furacoco.co.jp/gogatsu/

ブライダル人形サイト https://www.furacoco.co.jp/bridal/

Instagram https://www.instagram.com/furacoco_official/