雪印メグミルク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、「雪印ソフトカツゲン」（1000ml、500ml）を2025年12月中旬より2026年3月上旬（予定）まで、受験生応援パッケージとして北海道限定で発売いたします。

「雪印ソフトカツゲン」は、北海道限定販売の乳酸菌飲料です。その歴史は、1956年に発売された瓶入り飲料「雪印カツゲン」に始まり、約70年にわたって北海道の方々に“ソウルドリンク”として親しまれてきました。「カツゲン」という名前はもともと「活力の給源」に由来し、「勝つ源（かつみなもと）」として、縁起を担ぐ方にご好評いただいています。雪印メグミルクは頑張る受験生を応援するため、2005年から受験生応援パッケージを展開しています。今年も引き続き、“勝源神社”パッケージで受験生をサポートします。

勝源神社とは？

2005年に「カツゲン」発売50年を記念して、合格祈願と必勝祈願の守り神として札幌工場内に設置され、2016年に隣接する「酪農と乳の歴史館」に移設されました。受験生やスポーツ選手など、多くのお客様が合格や必勝を祈願するために訪れています。

70周年を迎えます

「雪印ソフトカツゲン」は、2026年に発売から70周年を迎えます。これからも北海道の皆様に愛され続けるドリンクとして、歩みを進めてまいります。

商品概要

商品名：雪印ソフトカツゲン内容量：1000ml、500ml種類別：乳酸菌飲料希望小売価格（税別）：275円（1000ml）、167円（500ml）発売日：12月中旬から順次切替発売地域：北海道賞味期間（開封前）：15日間保存方法：要冷蔵（10℃以下）

商品特長

(1) 北海道限定販売の乳酸菌飲料(2) すっきりとした酸味と甘みが相まってゴクゴク飲める味わい

商品コンセプト

コンセプト：道産子に飲み継がれているロングセラー乳酸菌飲料ターゲット：頑張っている受験生食シーン：おやつ、休憩時、お風呂あがり

おかげさまで70周年

「雪印ソフトカツゲン」のルーツは、1938（昭和13）年「活素(かつもと)」という名で発売された乳酸飲料にさかのぼります。「活素（かつもと）」に使用されていた乳酸菌は、1956（昭和31）年に発売された瓶入りの「雪印カツゲン」へ、さらに1979（昭和54）年に発売された紙パックの「ソフトカツゲン」へと引き継がれてきました。来年、2026年は「雪印ソフトカツゲン」の誕生から70周年を迎えます。これを記念してキャンペーンやイベントも企画しておりますので、ぜひご期待ください

お客様からの商品に関するお問い合わせ先

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00）【 雪印メグミルク ウェブサイト：https://www.meg-snow.com 】