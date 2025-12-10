MIXI、AIを活用してスポーツ観戦を豊かにするデザインアプローチを公開

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、2025年12月16日（火）・17日（水）に東京ポートシティ竹芝で開催される、「競争力を共創する」をテーマとしたデザインカンファレンス「TOKYO CREATIVE COLLECTION 2025（主催：株式会社ビビビット）」に出展します。

本イベントでは「AI×デザイン」を中心に、当社デザイン本部（MIXI DESIGN）が取り組む最新事例を公開。展示では、「CREATE WITH SPORTS」のコンセプトのもと、AIを活用した観戦体験型コンテンツ「MIXI SELFIE CAM」や、「千葉ジェッツ」公式YouTubeのサムネイルのクオリティを評価する「AIサムネイル診断」など、スポーツ観戦を豊かにする新たなデザインアプローチを紹介します。また、シンポジウムには当社執行役員 CDOの横山義之が登壇し、社内で開催している「AI発表会」から生まれた発想の広がりと、デザイン組織における競争力の成長についてお話します。

■「TOKYO CREATIVE COLLECTION 2025」について

「TOKYO CREATIVE COLLECTION」は、デザインがもたらす競争力を共創することを目的としたカンファレンスです。デザイナーやクリエイティブに携わる人々が、試行錯誤の中から生まれた知恵や技術、組織内で培われた有益なナレッジ、そして未来を示唆するエクスペリエンスを持ち寄り、共有し合います。世界でも類を見ない、実践的なデザインに出会える2日間です。

TOKYO CREATIVE COLLECTION 2025：https://www.vivivit.com/events/creative-collection/tokyo-2025

■ MIXIの「TOKYO CREATIVE COLLECTION 2025」への出展について

当社は、コミュニケーションを軸に多岐にわたる事業を展開しています。その中で全社横断のデザイン組織であるMIXI DESIGNは、AIを単なる業務効率化のためのツールではなく、人と人のつながりを豊かにするデザインを進化させるためのツールと位置づけ、その活用に注力しています。

今回の出展は、AIを通じたデザインの新しい可能性を社会に発信し、デザイン業界や次世代のクリエイターに向けてMIXI DESIGNの実践知を共有することを目的としています。また、スポーツやエンターテインメントなどの分野において、デザインが人の感情や体験をどのように豊かにできるかを提示することで、MIXIが目指す「心もつながるコミュニケーション」の形を具体的に表します。

■ 出展コンテンツについて

本出展では、エキシビション（展示）と、シンポジウム・パネルディスカッションのコンテンツを通じて、MIXI DESIGNが取り組む多様な事例を紹介します。エキシビションではMIXIの世界観を体験できる大規模ブースを設置し、来場者に“未来への新しい驚き”をお届けします。

＜エキシビション＞

今回のコンセプトは「CREATE WITH SPORTS」。MIXI DESIGNがリアル・デジタル・スポーツを横断して培ってきたデザインの知見を、エキシビションでの体験を通じて感じていただけます。各事業におけるMIXI DESIGNの取り組みを、技術やプロセスの紹介にとどまらず、MIXIらしい遊び心と創造性に満ちた姿勢を空間全体で表現します。

【エキシビション内容】

■FC東京

・公式アプリデザインシステム

・2025シーズンドキュメンタリー映像

プロサッカークラブ「FC東京」における、UI/UXの基盤となるデザインシステムの展示と、選手たちの舞台裏に密着した2025シーズンのドキュメンタリーを上映します。

■千葉ジェッツ

・公式アプリデザインシステム

・15周年記念映像

・公式YouTubeチャンネルの運用

・AIサムネイル診断

・MIXI SELFIE CAM

プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」における、UI/UX・映像・観戦演出などの多面的な取り組みを紹介します。YouTubeのサムネイルをAIで診断し、より効果的なデザインへ改善を図ることができる「AIサムネイル診断」の体験デモを実施。また、開発本部と共同開発した体験型コンテンツ「MIXI SELFIE CAM」では、来場者が自身のスマートフォンで撮影した映像から、AIが人物の顔を検出し、メガネなどのアイテムをリアルタイムでインタラクティブに反映する演出が体験できます。

■TIPSTAR

・デザインシステム「Pedal」

競輪・オートレースの予想・観戦・投票が楽しめるライブ観戦SNSサービス「TIPSTAR」で、サービスリニューアルを経て再構築したデザインシステムを展示します。

さらに、協力企業との共同開発による特製ノベルティ自販機も設置します。来場者が近づくと、立体視技術により映像が3D空間となって眼前に広がり、限定ノベルティを受け取れる仕掛けを用意しています。デザインの未来を感じられる、“触れて、楽しめる体験”として提供します。

＜シンポジウム・パネルディスカッション＞

【CDO横山が登壇：「“みんワイ”から生まれる共創力 ～ MIXI DESIGNのAI実践】

イベント初日の12月16日（火）14:15-14:35には、当社執行役員 CDO デザイン本部長の横山義之が登壇し、「“みんワイ”から生まれる共創力～MIXI DESIGNのAI実践」 をテーマに講演を行います。

MIXI DESIGNでは、デザイナー、ディレクター、フロントエンドエンジニアなど、多様な職能のメンバーがAIを積極的に活用しています。その象徴が、半期に一度開催されるAI発表会です。これまで3回にわたり、メンバーが“みんなでワイワイ”とアイデアを持ち寄り、成果を共有し合う“祭り型の学びの場”として発展してきました。本セッションでは、こうした取り組みを通じて生まれた発想の広がりや、組織における競争力の成長について紹介します。

また、同日に社内のデザイナーとディレクターが登壇するパネルディスカッションも実施予定。実際のYouTubeのサムネイルを事例に挙げながら、クリエイティブのポイントや制作プロセスなどについて語ります。

■ 「TOKYO CREATIVE COLLECTION 2025」概要

出展日時：2025年12月16日（火）・17日（水）10時～19時（開場 9時30分）

開催場所：東京ポートシティ竹芝 ポートホール・東京都立産業貿易センター 浜松町館（東京都港区海岸1丁目7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー）

来場について：無料（事前申込必須）、シンポジウムのみチケットが必要です。

参加申込：https://cc2025-tokyo.peatix.com/

主催：株式会社ビビビット

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ (https://mixi.co.jp/)>

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIの名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。