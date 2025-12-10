スイーツ王国さっぽろ推進協議会（会長：古谷健）は、「さっぽろスイーツコンペティション2026～neoチーズケーキ～」の最終審査会を去る11月27日（木）に実施し、グランプリ1作品、準グランプリ1作品、札幌市民によるアプリ投票において＜見た目＞で最も人気を集めた「市民賞」1作品を決定いたしました 。

この度、北海道の新しい定番スイーツとなる「さっぽろneoチーズケーキ」のグランプリ作品の発表会および表彰式を以下の通り開催いたします。報道関係者の皆様におかれましては、ぜひご取材いただき、「さっぽろneoチーズケーキ」を一緒に盛り上げていただけますと幸いです 。当日はグランプリ作品をはじめとする入賞作品の展示と、グランプリ受賞作品の試食もご用意しておりますので、いち早くお召し上がりいただけます 。

※５作品のエントリー番号は審査番号順となっています。

グランプリ発表会および表彰式 概要

【日 時】2026年1月14日（水）10時30分～11時30分（予定）※メディア受付：9時30分から・10時30分： 開会/主催者挨拶、入賞者5名紹介、各賞発表、グランプリ作品披露、審査総評、表彰、グランプリ受賞者挨拶・11時30分： 閉会（予定）※当日のスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。※グランプリ発表の情報公開はグランプリ発表会終了後でお願いいたします。【会 場】札幌パークホテル 3階「エメラルド」（住所：札幌市中央区南10条西3丁目1-1）【内 容】グランプリ1作品、準グランプリ1作品、市民賞1作品、入賞作品の発表と表彰/入賞作品の展示/グランプリ受賞作品の試食など。【その他】 グランプリ作品の持ち帰りをご希望の場合は事前にお知らせください。ただし、ご要望の個数にお応えできない場合がございます。予めご了承ください。

≪ さっぽろスイーツコンペティション2026～neoチーズケーキ～とは？ ≫

2006年にスタートした「さっぽろスイーツコンペティション」。北海道の豊かな食材と優れたパティシエの技術のマッチングにより、その年札幌を代表する「さっぽろスイーツ」を決定してきました。グランプリを決定するだけではなく、一定のルールを守りながらグランプリ受賞店以外の札幌市内近郊洋菓子店がアレンジを加えて共通の商品名で販売するという全国的にも珍しい取り組みを行ってきました。コンペティションのスタイルを変えながら、昨年2025年に現在の”定番なのに新しい”をコンセプトに「neo」を用いたコンペティションにリニューアルしました。2026年のテーマは「チーズケーキ」。北海道産の「糖」「チーズ」「その他乳製品」を使用し、neoを加えた「neoチーズケーキ」は、今後、入賞店以外にもスイーツ王国さっぽろ推進協議会会員洋菓子店で共通商品名「さっぽろneoチーズケーキ」として順次販売されます。

【主 催】スイーツ王国さっぽろ推進協議会【特別協賛】天下糖一プロジェクト、ミルクランド北海道

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=vKx2QA3Cakc

※さっぽろスイーツコンペティション2025の紹介動画