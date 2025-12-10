閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」では、2026年の正月シーズンを盛り上げる多彩なイベントを1月1日（月）より期間限定で実施いたします。今年は2026年の干支である“馬”をテーマにした「馬フェア2026」を中心に、動物園やベーカリー、カフェ、マルシェなど館内全体で新春ならではの体験をお楽しみいただけます。URL：https://nojima-scuola.com/news/primary/12876/

『カフェ・スコーラ』では、抹茶の苦みと淡路島牛乳、はちみつの優しい甘さが絶妙にマッチした、少し大人な抹茶ラテ「馬っちゃ～馬のチョコ付き～」や、大きな蹄のチョコに、『のじま動物園』のポニー“りょうま”をモチーフにしたウマドレーヌを添えたドルチェ「馬ウマッセット」、草原を走る馬をイメージした「和パフェ」をお楽しみいただけます。また、『のじまベーカリー』では、かわいらしい馬の形をしたパンを販売。“馬”をテーマにした美味しいメニューで、ほっと温まるひとときをぜひご堪能ください。

そして、毎年恒例となった「のじまスコーラ福袋」も同期間で販売。人気のアニマルグッズが入った3種の福袋と、玉ねぎ詰め放題を含む淡路島らしさ満点の福袋を大小の2種類からご選択いただけます。

さらに、三が日限定で「のじまスコーラのお正月」と題し、“昔懐かしい日本の正月”をたっぷり体験できるイベントを実施。餅つき大会や甘酒配布、大繩飛び、竹馬など体を使った外遊びのほか、館内では、オリジナルかるたやけん玉、書き初め、あやとり、福笑いといった昔遊びのコーナーが登場します。

家族や友人と過ごす楽しいお正月、新しい一年のスタートに、のじまスコーラで素敵な思い出を作りませんか。

■のじまスコーラ『【2026年お正月』 概要

①『三が日限定お正月イベント』実施期間：2026年1月1日（木）～1月3日（土）※雨天中止内容：〈芝生広場〉10：30～ ※なくなり次第終了餅つき大会、甘酒配布、大繩飛び、竹馬〈3階フリースペース〉10：30～16：00のじまスコーラオリジナルかるた、けん玉、書き初め、あやとり、アルパカ福笑い②カフェ・スコーラ『馬フェア2026』提供期間：2026年1月1日（木）～1月18日（日）内容：・うまっちゃ～馬のクッキー付き～／600円（税込）抹茶の苦みと淡路島牛乳、はちみつの優しい甘さが絶妙にマッチした一品・馬ウマッセット／770円（税込）大きな蹄のチョコに、『のじま動物園』のポニー“りょうま”をイメージしたウマドレーヌを添えた一品・和パフェ／990円（税込）草原を走る馬をイメージした一品営業時間：（平日）ランチ／11：00～14：00、カフェ／14：00～17：30（LO17:00）（土日祝）ランチ／10：30～15：00、カフェ／15：00～17：30（LO17:00）③のじま動物園、のじまマルシェ『のじまスコーラ福袋』提供開始：2026年1月1日（木）※なくなり次第終了内容：〈のじま動物園〉・お手軽セット／500円アニマル免許証・缶バッチ・アニマル証明写真・オリジナルステッカー・満足セット／1,500円もこもこタオルハンカチ・缶バッチ・アニマル証明写真・オリジナルステッカー・贅沢セット／3,000円うさぎTシャツ・缶バッチ・アニマル証明写真・オリジナルステッカー〈のじまマルシェ〉・福袋（大）／5,000円・福袋（小）／2,500円定休日：水曜日（2026年2月28日までは火曜日も定休日となります）場所：兵庫県淡路市野島蟇浦843HP：https://nojima-scuola.com/Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola/

