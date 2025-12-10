大丸松坂屋百貨店で2025年12月10日より予約スタート！ 大丸・松坂屋 公式キャラクター「さくらパンダ」の特製箱入り、京都チョコレート専門店「dari K」のプレミアムカカオサンドクッキーを新発売。
Dari K株式会社(本社：京都府京都市北区、代表：小久保良輔)は、株式会社ITP (本社：京都府京都市中京区、代表取締役社長：神野 晃一）と協業し、2025年12月10日(水)から大丸・松坂屋 公式キャラクター「さくらパンダ」をデザインした特製箱入りプレミアムカカオサンドクッキーを、大丸松坂屋百貨店の一部店舗、および大丸松坂屋オンラインストアで順次発売します。（製造：Dari K株式会社、企画・販売元：株式会社ITP）。
左から順に、＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク）６個入り、＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク・抹茶）６個入り、＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク・抹茶）12個入り
ITPが持つキャラクター商品企画のノウハウと、Dari Kの持つ高品質なチョコレートという二つの強みが結びつきました。「さくらパンダ」という親しみやすいキャラクターを通じて、高品質なチョコレートをより多くの人々に届けるという共通のビジョンが合致し、コラボレーションが実現しました。
■ 商品概要
○＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク）６個入り 税込2,592円
カカオのほろ苦さとミルクの優しい甘みのチョコレートをサクサク食感のラングドシャでサンド。
＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク）６個入り
○＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク・抹茶）６個入り 税込2,592円
ミルクチョコレートと、宇治抹茶を練り込んだ、コクのあるホワイトチョコレート。2種類の味わいを楽しめるクッキーです。
＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク・抹茶）６個入り
○＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク・抹茶）12個入り 税込3,996円
ミルクチョコレートと、宇治抹茶を練り込んだ、コクのあるホワイトチョコレート。2種類の味わいを楽しめるクッキーは、贈り物にもぴったりです。
＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク・抹茶）12個入り
※全て、さくらパンダオリジナル紙袋1枚付となっております。
■ 取り扱い店舗 ※営業時間は、店舗により異なります。
・大丸松坂屋オンラインストア
【承り】12月10日(水)14:00からご注文を承ります
【お届け】1月31日(土)から2月14日(土)のご指定日
（承り日により、お届け日のご希望に添いかねる場合があります）
・松坂屋上野店 ６階催事場ショコラプロムナード 販売期間：1月30日(金)～2月14日(土)
・大丸梅田店 5階催事場ショコラプロムナード 販売期間：1月21日(水)～2月14日(土)
・大丸芦屋店 3階催事場ショコラプロムナード 販売期間：1月28日(水)～2月14日(土)
・松坂屋名古屋店 本館B1F ごちそうパラダイス 旬菓彩々コーナー 1月末頃より
株式会社ITP
株式会社ITP（旧石田大成社）は、1916年に京都で創業して以来、印刷業にとどまらず、大丸・松坂屋の公式キャラクター「さくらパンダ」の商品企画・運営などを通じて、百貨店が求める厳しい品質基準をクリアした商品開発を手掛けてきました。
代表 ：神野 晃一
住所 ：〒604-0087京都市中京区丸太町通小川西入（本社）
設立：1916年
ホームページ：https://www.itp.co.jp/
チョコレートブランド「dari K」
dari Kのチョコレートは、インドネシア・スラウェシ島の農家と大切に育てたカカオから作られています。厳選した素材とシンプルなレシピで、フルーティーなカカオ本来の味わいを実現しました。「つくる人、たべる人、くらしと自然。みんなが笑顔になれるAll-win Chocolate」をコンセプトに、農家とともに品質を高めたカカオを適正価格で取引することで、持続的な取り組みを目指しています。
代表 ：小久保良輔
住所 ：〒603-8205京都府京都市北区紫竹西高縄町 72-2（本社）
設立 ：2011年
ホームページ：https://www.dari-k.com(https://www.dari-k.com/)