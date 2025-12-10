＜西船橋直結＞本格コーヒーとスイーツを楽しめる 「カフェドルセット」にて12月10日より クリスマス期間限定メニューが新登場！
株式会社菜花の里(本社：千葉県成田市・代表：河越 康行)が運営する「CAFE DULCET(カフェドルセット)は、2025年12月10日(水)より、華やかで特別感あふれる“クリスマスの期間限定”メニューの提供を開始いたします。クリスマスシーズンにぴったりの彩りと食べ応えを兼ね備えた特別な商品をご用意いたしました。
公式サイト： https://cafe-dulcet.com/index.php
クリスマス限定メニュー
■＜クリスマスを彩る、カフェドルセットのオリジナルメニュー3種が登場
＜錦爽どりとベーコンのオープントースト＞
錦爽どりとベーコンのオープントースト
錦爽どりのしっとりとジューシーな旨みとベーコンを合わせ、食べ応えのあるオープントーストに仕上げました。彩り豊かな野菜と合わせ、味の変化も楽しめる一品です。
発売日 ： 2025年12月10日(水)
価格 ： 1,870円(税込)
アレルギー： 小麦・乳成分・卵・くるみ・鶏肉・アーモンド・大豆
＜ストロベリーガトーショコラ＞
ストロベリーガトーショコラ
濃厚で深いカカオ感たっぷりのガトーショコラに甘酸っぱいラズベリーソースを合わせ華やかに仕上げました。冬の贈り物をイメージした特別感をお楽しみいただけます。
発売日 ： 2025年12月10日(水)
価格 ： 880円(税込み)
アレルギー： 乳成分・卵・小麦・くるみ・アーモンド・大豆
＜フランボワーズショコラ＞
フランボワーズショコラ
ギラデリココアの深いコクに、フランボワーズソースの甘酸っぱさを合わせた、冬だけの特別 なショコラドリンク。濃厚でありながら、後口は軽やか。クリスマスシーズンにふさわしい一杯を、ぜひお愉しみください。
発売日 ： 2025年12月10日(水)
価格 ： 660円(税込)
アレルギー： 乳成分・大豆
■カフェドルセットについて
カフェドルセット
CAFE DULCETはJR西船橋駅の構内にあります。千葉の素材と季節の味わいにこだわり、地域の魅力を“食”を通じて発信しております。旬の食材を使った様々な料理でお客様の心を温かくする空間づくりを目指しております。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
店舗名称 ：CAFE DULCET
所在地 ：〒273-0031 千葉県船橋市西船4丁目27ー7
(ペリエ西船橋改札内3階)
電話番号 ：047-436-8802
営業時間 ：8：00～21：00(ラストオーダー20：30)
※営業時間が異なる場合がございます。詳しくは、
ペリエ西船橋公式サイトのトップページ
「重要なお知らせ【営業時間変更】」をご確認ください。
■会社概要
運営会社 ：株式会社菜花の里
代表者 ：代表取締役 河越 康行
所在地 ：〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地
主な事業内容：カフェ ドルセットの管理運営、観光土産品の開発、
製造及び販売、工芸品、民芸品の加工及び販売、食料
品の販売、飲食店の経営、地域商社事業に関する業務