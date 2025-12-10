一般社団法人美祢市観光協会は、2025年12月30日(火)から2026年1月4日(日)まで、山口県美祢市秋芳町の鍾乳洞「秋芳洞(あきよしどう)」で、カラーライトアップイベント「秋芳洞『光響FANTASY』」を開催します。





秋芳洞「光響ファンタジー」





山口県を代表する観光名所として知られる国の特別天然記念物「秋芳洞」。総延長は11.2キロを超え、国内第2位を誇る鍾乳洞です。通常は白色の照明でライトアップされていますが、異なるカラー照明と普段にはない音響で彩り、光と音の饗宴を幻想的に演出します。

今回も1日2回、1回あたり2時間ライトアップすることで、洞内をゆっくりとお楽しみいただけます。

この照明と音響は、東京タワーや明石海峡大橋、姫路城などの照明で知られる世界的照明デザイナーの石井 幹子(もとこ)さんに演出していただいています。









■イベント概要

名称 ： 秋芳洞「光響FANTASY」

日時 ： 2025年12月30日(火)～2026年1月4日(日)

(1)10：00～12：00 (2)14：00～16：00 1日2回実施

料金 ： 1DAYフリーパス

大人(高校生以上)1,600円 中学生1,300円 小学生850円

※いずれも税込み

場所 ： 山口県美祢市秋芳町秋吉3449番地1 「秋芳洞」

入洞受付8：30～16：30 閉洞17：30

※12月～2月閑散期

※カラーライトアップ実施以外の時間帯は、通常のライトアップにて

見学いただけます。

UPL ： https://karusuto.com/event/kokyofantasy2025/









【お問い合わせ先】

一般社団法人美祢市観光協会

TEL ： 0837-62-0115

FAX ： 0837-62-0899

メール ： info@akiyoshidai.com

HP ： https://karusuto.com/

営業時間： 年中無休(8:30～17:00)