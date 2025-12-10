12月10日から本格江戸前寿司を提供する「東京寿司 ITAMAE SUSHI」でVポイントサービスを開始

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

株式会社板前寿司ジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役：中村 桂、以下「板前寿司ジャパン」）とCCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、板前寿司ジャパンが運営する、江戸前寿司を世界に発信する寿司店「東京寿司 ITAMAE SUSHI」10店舗にて、2025年12月10日（水）より、Vポイントが貯まって使えるサービスを開始いたします。

「東京寿司 ITAMAE SUSHI」は2007年に東京・赤坂で創業し、“東京にお越しになるすべてのお客さまに、本物の江戸前寿司を提供すること”を使命として、東京都内に10店舗を展開する寿司店です。寿司発祥の地・東京で育まれた伝統の味を大切に、東京湾で獲れる天然魚を厳選し、江戸前を代表する食材を用い、職人の技で一貫一貫丁寧に仕上げています。江戸時代から受け継がれる「漬け」「炙り」「昆布〆」などの技法を駆使し、素材の旨みを最大限に引き出すことで、訪れるたびに感動をお届けできるよう努めています。

このたびの取り組みにより、「東京寿司 ITAMAE SUSHI」をご利用のお客さまは、店頭でのお会計時にアプリでご利用いただけるモバイルＶカード等、Vポイントが貯まるカード※1を提示すると、ショッピングポイントとしてVポイントが200円（税抜）で1ポイント貯まります。さらに三井住友カード※2でお支払いすると、決済ポイントとしてV ポイントが併せて貯まります。

貯まったポイントは、「東京寿司 ITAMAE SUSHI」で1ポイント＝1円分として使うことができるほか、全国のVポイント提携先約16万店舗や、世界の約 1 億店舗のVisa加盟店※3でもご利用いただけます。

板前寿司ジャパン、CCCMKHDおよび三井住友カードは、「東京寿司 ITAMAE SUSHI」でのVポイントサービスを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

※1 モバイルVカード、Tカード、決済機能付きVポイントカード、キャラクターデザインのVポイントカードが対象です。

※2 Vポイントが貯まるクレジットカードが対象となります。詳細は三井住友カードのホームページをご確認ください。

※3 対面決済では、Visaのタッチ決済が利用できる店舗が対象です。

＜「東京寿司 ITAMAE SUSHI」でのVポイントサービス概要＞

・サービス開始日：2025年12月10日（水）

・対象店舗：「東京寿司 ITAMAE SUSHI」「東京寿司 ITAME SUSHI - PRIME -」「板前 鮨 はなれ‐HANARE-」「江戸湾直送 回転 東京すし街道」全10店舗。

店舗一覧はこちら（https://itamae.co.jp/shop/）をご確認ください。

・付与レート：200円（税抜）につき1ポイント貯まります。

・利用レート：1ポイント＝1円分として使うことができます。

※ Vポイントのサービス詳細については、以下のWEB サイトをご確認ください。

CCCMKHD特設サイト：https://web.tsite.jp/vpoint/

三井住友カード特設サイト：https://www.smbc-card.com/camp/totalvpoint_mirror/index.html