株式会社シンカ(所在地：徳島県鳴門市)は、鳴門市が推進する「ふるさと納税3.0」の取り組みの一環として、鳴門市内の人気レストラン「THE NARUTO BASE」を運営するノーススターインテリジェントグループ株式会社と製造委託契約を締結し、“鳴門市の新しい名物商品を創り出すプロジェクト”を始動しました。





本プロジェクトでは、“地元の食材・料理人・道の駅”が三位一体となり、観光客にも地域住民にも愛される“鳴門発の新定番”を目指して商品を開発。第一弾として、国産豚のおいしさを極めた4商品を、2026年1月下旬より道の駅くるくる なるとの惣菜コーナー「道デリキッチン」及びオンラインショップにて販売開始いたします。

さらに、2025年12月10日(水)より4商品は鳴門市ふるさと納税の返礼品としても全国へ向けて出品。鳴門の新たな食文化を発信し、地域経済の活性化につなげます。

公式サイト： https://www.kurukurunaruto.com/





4つの新惣菜商品

※商品、調理例のイメージ。









■“鳴門の新名物”を目指して誕生した4商品

(1)吊るし窯で焼き上げた国産豚の本格焼豚(ブロック)300g 税込1,885円

昔ながらの吊るし窯でじっくり火入れし、肉本来の旨味と香ばしさを凝縮。福寿醤油の上淡が素材の旨味を引き出し、家庭の食卓がご馳走に変わります。王道の本格焼豚。

アレルギー：小麦・大豆・豚肉

吊るし窯で焼き上げた国産豚の本格焼豚

※商品、調理例のイメージ。





(2)とろけるポークシチュー210g 税込1,516円

ほろっとほどける国産豚と濃厚ソースが特徴。レストランクオリティの一皿をご家庭でそのまま楽しめます。

アレルギー：小麦・大豆・豚肉・牛肉・鶏肉

とろけるポークシチュー

※商品、調理例のイメージ。





(3)井上味噌醤油の豚ロース味噌漬け130g 税込1,049円

鳴門市の老舗である井上味噌醤油株式会社の白味噌を贅沢に使用。香り高い味噌が豚ロースに染み込み、焼くだけで“ご飯が止まらない”鳴門らしさあふれる逸品。

アレルギー：小麦・大豆・豚肉

井上味噌醤油の豚ロース味噌漬け

※商品、調理例のイメージ。





(4)おはしで食べられる味しみ豚角煮200g 税込1,885円

文政九年(1826年)創業、福寿醤油株式会社の天然2年仕込み醤油を使用。その名の通り、箸でほぐれるほど柔らかく、味がしっかり染み込み、湯煎するだけで本格角煮の味わいです。

アレルギー：小麦・大豆・豚肉・さば

おはしで食べられる味しみ豚角煮

※商品、調理例のイメージ。









■プロジェクト背景：地域の“食の魅力”を次世代へつなぐ

本プロジェクトは、鳴門市が掲げる「ふるさと納税3.0」のモデルケースとして、「生産者の技術」「飲食店の料理力」「道の駅の販売・発信力」が連携し、“地元で生まれ、地元で磨かれ、全国へ届く商品づくり”を目的に立ち上がりました。





鳴門市はなると金時・れんこん・海産物など農水産資源に恵まれた地域。

一方で、地元食材を活かした“加工食品・日常惣菜”の新名物創出はまだ伸びしろが大きく、今回の開発は、市の新たな産業循環をつくる取り組みとなります。





“旅の土産”としてだけでなく、“地元の日常食”としても愛される存在へ。

観光と生活、両方の視点から地域活性化を図ります。









■ふるさと納税3.0とは？

返礼品の魅力で寄附を集める「還元」(1.0)と、企業や自治体を「応援」する形での寄附(2.0)という、2つの考え方を組み合わせたもので、返礼品の魅力による寄附誘導の仕組みより寄附者と地方のつながりを強くし、より多くの共感をいただくことを目指します。









■THE NARUTO BASEについて

ノーススターインテリジェントグループ株式会社が運営する「UZU Cafe」「ohana Bakery」「地域食材開発スペース」からなる複合施設です。鳴門・徳島・四国の生産者とともに、“地元の素材を活かした新しい食文化”をつくっています。

所在地：徳島県鳴門市撫養町黒崎松島125

THE NARUTO BASE









■井上味噌醤油株式会社について

徳島県鳴門市にある明治8年創業の老舗で、手造りによる天然醸造の味噌を製造しています。100％国産の米・大豆・塩を使い、「もろぶた糀」や「杉樽」といった伝統の道具を用いて、昔ながらの製法を守り続けています。近年では、阪神・淡路大震災で被災した醸造蔵を再建し、新商品「有機味噌」の開発にも取り組むなど、伝統と革新を追求しています。

所在地：徳島県鳴門市撫養町岡崎字二等道路西113

井上味噌醤油株式会社について









■福寿醤油株式会社について

文政九年(1826年)創業。長い歴史をもつ老舗の醤油工場。蔵に息づく酵母菌を大切に守り、醤油と味噌を造り続けています。原料の小麦と大豆は国産のものを厳選して使用。一年以上、諸味を発酵させて醤油を造っています。通常、醤油は6ヶ月程度で発酵させますが、じっくり時間と手間をかけることで、旨みがあり香りの良い醤油が出来上がります。

所在地：徳島県鳴門市大麻町池谷字大石8

福寿醤油株式会社について









■販売概要

発売開始日： 2026年1月中旬予定

販売場所 ： 道の駅くるくるなると「道デリキッチン」及びオンラインショップ

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

公式サイト： https://www.kurukurunaruto.com/





また、2025年12月10日(水)より4商品を鳴門市ふるさと納税返礼品として出品し、全国への発信を強化します。





楽天ふるさと納税： https://www.rakuten.co.jp/f362026-naruto/contents/furusato3/

ふるさとチョイス： https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/36202/24724





くるくる なると









■「道の駅くるくる なると」について

神戸淡路鳴門自動車道鳴門ICと徳島自動車道徳島IC間の一般国道11号沿いにあり、四国の玄関口に位置する四国最大級の道の駅です。「体験型 食のテーマパーク」をコンセプトとしており、徳島・鳴門の名産である鳴門金時やれんこん、鯛などの地域特産物が楽しめる農産物マルシェや物販コーナー、ここにしかないオリジナルグルメ、スイーツを味わえるショップ、お食事処などを展開しています。また施設内には、鳴門市を見渡せる屋上ジップラインや屋上デッキもあり、家族で1日楽しめる施設になっています。









■施設概要

名称 ： 道の駅くるくる なると

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

面積 ： 約17,900m2

駐車台数 ： 普通車約250台/大型車約15台/身障者用3台(24時間利用可能) 合計268台

施設設備 ： トイレ/地域振興施設(物販施設、飲食施設、体験交流研修室、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆電話、

公衆無線LAN、展望デッキ、情報提供・休憩施設、バス停、

レンタサイクル等/避難場所、備蓄倉庫/EV 急速充電器

営業時間 ： 9時～17時

ナルトエエモン 9時～16時ラストオーダー

うまいんじょおにぎりとみそ汁 10時～15時ラストオーダー

※店頭分なくなり次第終了

ホレタテキッチン・大渦食堂 10時～16時ラストオーダー

公式サイト ： https://www.kurukurunaruto.com

公式Instagram： ＠kurukurunaruto

https://www.instagram.com/kurukurunaruto

公式ショップ ： https://www.kurukurunaruto.shop/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社シンカ

代表者 ： 代表取締役 大野 充

所在地 ： 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜35-2

主な事業内容： 道の駅くるくる なるとの管理運営、鳴門市ふるさと納税事業、

観光土産品の開発・製造及び販売、工芸品・民芸品の加工及び販売、

食料品の販売、飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.thinka-n.com/