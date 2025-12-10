ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『ゆめぴりか』の還元率ランキングを発表します。

【ゆめぴりかの還元率1位】北海道士別市の朝日町のお米 ゆめぴりか 5kg 2回 隔月

還元率 45.42％寄付額 32000円

ゆめぴりかの定期便の還元率の1位は、北海道士別市の「朝日町のお米 ゆめぴりか 5kg 2回 隔月」です。士別市朝日町で作られたゆめぴりかが5kg×隔月2回届きます。1回に届く量（5、10、15kg）と回数（２、4、6回）を選択できるので、置き場所に困ったりせず、食べ切れずに古くなる心配が減らせ、精米したての新鮮なお米を継続的に楽しめます。

還元率の計算方法

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。

■還元率の計算方法還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100

1万円の寄付で、1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100）3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100）5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100）となります。

つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

