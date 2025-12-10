『World of Tanks Modern Armor』史上最大のホリデーイベント「ウィンターフェスト2025」を開催！

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングジャパンは、同社が開発・運営するPlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S向け戦車アクションゲーム『World of Tanks Modern Armor』において、2025年12月9日（火）～2026年1月5日（月）までの期間中、本作史上最大のゲーム内イベント「ウィンターフェスト2025」を実施することを発表いたしました。当イベントにおきましては「ウィンターカレンダー2025」で日々、ギフトや褒賞が受け取れるほか、ストアの特別オファー、2種類のイベントモード、期間限定の報酬などゲーム内で冬の世界を堪能できる多彩なイベント要素をお楽しみいただけます。

<<「ウィンターフェスト2025」予告編映像はこちら(https://youtu.be/1nr5_jBWdd4?si=CfIn-adwmJcd39rx)>>

■イベントモード「オモチャの戦車」が復活！

お祝いは、2025年12月9日（火）～12月22日（月）に実施される人気イベント「オモチャの戦車」モードの復活から始まります。このモードでは、2チーム各10輌によるリスポーンありのスピーディーなバトルが、ツリーの下で繰り広げられます。各「オモチャの戦車」はそれぞれ固有の兵装を備えており、ドーザーブレードを装備し体当たり攻撃に特化した新車輌「ドーザーマスター」も登場します。各チームには、新たな味方として巨大なオモチャのロボットも加わります。このロボットは強力な支援攻撃を放つほか、撃破すると本イベント専用通貨である「雪玉」をドロップします。なお、プレイヤーからの要望に応え、「オモチャの戦車」モードの開催期間は2週間に延長されました。これにより、当イベントを楽しめる時間が従来の2倍となっています。

■「ジャック・フロスト」と共闘し「クランプス」を撃破せよ！

2025年12月23日（火）～2026年1月5日（月）までの期間中は、協力型PvEイベント「氷の女王の刃」が開始されます。昨年の戦いの後、サンタは氷の女王を封じ込めましたが、彼女はポータルを渡り歩く執行者「クランプス」を呼び出すことに成功しました。プレイヤーは新キャラクター「ジャック・フロスト」と協力し、おなじみのマップが永遠の冬に覆われてしまう前に「クランプス」を食い止めなければなりません。10人編成のチームは「クランプス」が生み出したポータルを利用して戦場から戦場へと移動し、手下を一掃し、シャードを集め、最終的には「クランプス」に立ち向かうことになります。

■ウィンターフェストならではの限定車輌を入手しよう！

限定イベントモードに加え、「ウィンターフェスト」ではテーマ性のある4種類のプレミアム戦車など、豊富な新コンテンツも用意されています。

・Frostwarden

「ジャック・フロスト」がデザインした高速かつスタイリッシュなTier X中戦車です。

・Dual Battery

新車長「Ro-Burt」にインスパイアされた2連装砲搭載の中戦車で、幅広い状況に対応できる戦闘能力を備えています。

・Moldmaster Mk.1

複数の砲塔を持ち、高い適応力を誇るオモチャ風デザインの駆逐戦車です。

・Winter Warrior

オートキャノンやATGMの攻撃に耐性を持つ強力なERA装甲を備えた、耐久性の高い中戦車です。

さらに、新たな3D車長として「Jack Frost」、「Pfc.PVC」、「Melty Melvin」、「Ro-Burt」が名簿に加わります。また、すべてのスキルスロットが解放された「Jack Frost」のアルティメイト版である「Ultimate Jack Frost」は、「ジャックフロスト・ウォーチェスト」でのみ入手可能です。なお、プレイヤーに人気の3D車長「Krampus」には新たにカスタムボイスが追加され、本イベントで初めてしゃべるようになります。

「ウィンターフェスト」開催期間中、プレイヤーはイベント限定の仮想通貨である「雪玉」を獲得できます。「雪玉」はプレミアム戦車や3D車長、外見カスタマイズ、ホリデースキンをはじめとする各種アイテムの購入に使用できます。

こうしたコンテンツに加え、さらに多くの要素が詰まった「ウィンターフェスト2025」は、『World of Tanks Modern Armor』史上、最も幅広く充実したシーズン体験を提供します。民間伝承やユーモア、戦闘、そして数々のサプライズが一体となった壮大なゲーム内イベントを、ぜひお楽しみください。

<<「ウィンターフェスト2025」についての詳細はこちら(https://modernarmor.worldoftanks.com/ja/cms/seasons/winter-fest-2025/)>>

■『World of Tanks Modern Armor』について

『World of Tanks Modern Armor』は、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/Sで楽しめる、基本プレイ無料のオンライン戦車アクションゲームです。第二次世界大戦の名車両から冷戦時代の現代戦車まで、実在の戦車1,000輌以上を操り、PvP・PvEの多彩なバトルで戦場を駆け抜けましょう。

公式サイト：https://modernarmor.worldoftanks.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 2025 Wargaming.net All rights reserved.

※「PlayStation Family Mark」、「PlayStation」、「PS5ロゴ」、「PS5」はSony Interactive Entertainment Inc.の登録商標または商標です。

※「Xbox」および「Xbox」関連ロゴは、Microsoft Group of Companiesの商標であり、Microsoftからのライセンスに基づき使用されています。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。