株式会社サンステラ

この度の令和７年青森県東方沖地震による災害の被災者の方々に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い被災地の復旧を心より祈念いたします。

被災されたお客様の生活基盤の復興を願い、株式会社サンステラは、被災されたすべての3Dプリンターをご利用のお客様・皆様に対しまして、下記のサポートを実施いたします。

□弊社販売製品利用者様への特別無償修理・交換対応

被害を受けられました当社販売の商品が修理可能な状態であれば、保証期間に関わらず無償にて点検・修理させていただきます。（製品の状態によっては、修理が困難な場合がありますので、予めご了承をお願いいたします。）

消耗品等の破損等があった場合、実費負担となりますが、部品金額も特別割引を適用いたします。

※ご購入代理店・商社経由でのお問い合わせも承ります

□弊社販売製品利用者様への買替補助対応

被害を受られました製品をお持ちの場合、新機種への買替において特別割引を適用いたします。

割引は3Dプリンター本体のみに適用となります。

対象製品：株式会社サンステラが取り扱う3Dプリンター全製品（マテリアル・3Dスキャナーを除く）

※商社や二次代理店などからのお問い合わせの場合、価格はご相談となり割引が適用できない場合もございます。

□弊社以外の3Dプリンター利用者への特別買替補助対応

被災地域にて他社販売・他社購入の3Dプリンター本体をお持ちの場合、弊社発売の新機種への買替において特別割引を適用いたします。

（弊社購入のお客様と比較し、割引率は低くなります。）

割引は3Dプリンター本体のみに適用となります。

対象製品：株式会社サンステラが取り扱う3Dプリンター全製品（マテリアル・3Dスキャナーを除く）

※商社や二次代理店などからのお問い合わせの場合、価格はご相談となり割引が適用できない場合もございます。

対象条件

・災害救助法適用地区の個人・法人・教育機関

・地震による災害が写真などにより証明できること

※ 適用地区等詳細は内閣府ホームページをご参照ください。

「内閣府 HPの災害救助法の適用状況 」

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

適用期間

・2025年12月09日～2026年12月末日まで

お問い合わせ先

株式会社サンステラ：3d-mall@sunstella.co.jp

修理希望：メール件名「青森県東方沖地震災害修理：〇〇（名前）」

買替希望：メール件名「青森県東方沖地震災害割引希望：〇〇（名前）」

被害が確認できる状況写真の添付を依頼する場合がございます。

株式会社サンステラ

3Dプリンター関連製品の輸入販売および技術サポートを専門に行う商社です。10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間2,500台以上の販売実績を有しております。国内外メーカーの正規代理店契約を結び、導入から保守・運用まで一貫したサービス提供により、ユーザーの「安心して使える3Dプリンター環境」を実現しております。



■株式会社サンステラ（概要）

本社： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋５丁目ビル6F

代表者： 代表取締役 和田 裕介

設立： 2007年3月

資本金： 1,000万円

TEL： 03-5391-9308

事業内容： 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート

関連会社： 株式会社フュージョンテクノロジー（2014年7月設立）

公式サイト： https://sunstella.co.jp/