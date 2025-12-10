『WIRED』日本版 主催「CREATIVE HACK AWARD 2025」受賞作品、7作が決定！ 既成概念を打ち砕く（＝ハックする）、クリエイティブの結晶がここに集結

コンデナスト・ジャパン『WIRED』日本版「CREATIVE HACK AWARD 2025」Photographs by SHINTARO YOSHIMATSU (C) 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved.

未来を実装するメディア『WIRED』日本版は、今年で13年目を迎える「CREATIVE HACK AWARD（以下ハックアワード）」を開催し、12月8日（月）の最終審査会を経て受賞作品7作品が決定しました。

「ハックアワード」は、日本のクリエイティブシーンの「いま」に対して問題意識をもちつつも、クリエイティブの可能性を信じて止まない「次代の逸材」をネクストステージへと送り出すべく、2013年にスタートしました。「既成概念をハックせよ！」をテーマに「なにを、なぜ、いかにハックしたか」という、シンプルかつ深遠なテーマを問うアワードです。



12月8日（月）の最終審査会では、国内外からの応募総数230作品のなかから一次・二次審査を通過した15組のファイナリストたちが、ファイナルプレゼンテーションと質疑応答を繰り広げ、最終審査の結果、計7組の受賞者（グランプリ1組、準グランプリ1組、特別賞3組、ヤングクリエイター賞1組、ファイナリストクラブ賞1組、ソニー賞1組）が決定しました。

【グランプリ】

作品名：Trace of Rebirth

受賞者名：川島 桃香

【準グランプリ】

作品名：新宿のための5つのおまじない

受賞者名：Niki Takahashi

【特別賞】

作品名：栗原式インパクトボタン

受賞者名：栗原 一貴

作品名：RED SPACE

受賞者名：垂直中心

作品名：まじかるた

受賞者名：丸山 礼華、簗瀬 洋平、北川 リサ、栗原 一貴

【ヤングクリエイター賞】

作品名：The You You Are ~別世界の自分と話せる公衆電話~

受賞者名：薛 博文、小野 源太、姚 思簱、吉田 翼、王 文鶴

【ファイナリストクラブ賞】

作品名：RED SPACE

受賞者名：垂直中心

【ソニー賞】

作品名：Moving Auricle Device -direct model-

受賞者名：佐野 風史

■「CREATIVE HACK AWARD 2025」概要

【募集期間】2025年8月25日（月） ～ 10月16日（木）

【最終審査会】2025年12月8日（月）

【募集作品】「ハック」をかたちにしたもの（もしくは、そのアイデア）

【テーマ】自由

【表現形式】自由

【応募方法】アワード特設サイト（URL：https://hack.wired.jp/）より

【応募条件】「なにを、なぜ、いかにハックしたのか」を明記すること

【応募資格】年齢・性別・国籍不問／社会人、学生不問／グループ可

* 法人としての応募は不可。クライアントワークとしての作品は不可

* 既に発表された作品でも、ほかのクライアント主催のアワード受賞歴がない作品は応募可能

* 作品はひとり（1グループ）5作品まで応募可能

* キャンペーン、広告、CMなど、第三者のプロモーション目的で制作発表された作品は応募不可

【審査基準】意外性 「そうきたか！」と思わせる視点＝「なにを」の面白さ

社会性 「問い」の鋭さ・広がり・深さ＝「なぜ」の深度

表現性 アイデアをまとめ上げる力＝「いかに」の妥当性

【賞・副賞】グランプリ（1組）、準グランプリ（1組）、特別賞（3組）、

ヤングクリエイター賞（1組）、ファイナリスト クラブ賞（1組）、ソニー賞（1組）

【協賛企業】ソニーグループ株式会社

