¡ÚMinimal¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡ÛËèÅß¿Íµ¤¤Î¡Öçõ¤ÎÀ¸¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬¡¢çõ¤ò1.6ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤·¤Æº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£¡È¹á¤ê¹â¤¤´õ¾¯çõ ¡ß ÎÉ¼Á¥«¥«¥ª ¡ß ¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ìÔÂô¤Êçõ¥¹¥¤ー¥Ä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¦Âace¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:»³²¼µ®»Ì¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹ ¡ÖMinimal - Bean to Bar Chocolate - (¥ß¥Ë¥Þ¥ë)¡×¡Ê https://mini-mal.tokyo/ ) ¤Ï¡¢¡Öçõ¤ÎÀ¸¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é -¤¤¤Á¤´²È¤á¤¤-¡×¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶Å¹¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Minimal¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡¢´õ¾¯¤Êçõ¡È½÷Êö¡É¤È¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤çõ¤È¥«¥«¥ª¤Î±ü¿¼¤¤Í¾±¤¤ò¤È¤¸¹þ¤á¤¿À¸¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤¬¡¢çõ¤¬1.6ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¦ºòÇ¯¤è¤ê1.6ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡ª¡Ö¤¤¤Á¤´²È¤á¤¤¡×¤Î´õ¾¯¤Ê¡È½÷Êö¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¿¤Ã¤×¤ê¥¸¥ã¥à¤Ë
¹áÀî¸©¤ÎçõÇÀ²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´²È¤á¤¤¡×¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÆâ¤Ç1¡óÄø¤·¤«ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Êçõ¡È½÷Êö¡É¤ò»ÈÍÑ¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´²È¤á¤¤¡×¤¬ÆÈ¼«¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ°é¤Æ¤¿½÷Êö¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢ÂçÎ³¤Ç¹á¤ê¹â¤¯¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡È½÷Êö¤ÎÄº¡É¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Î³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤¹¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë¼ÑµÍ¤á¡¢£±.¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤È°ì½ï¤Ë¾Æ¤¯¹©Äø¡¢£².¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¸¥ã¥à¤ò¤Î¤»¤ë¹©Äø¤ÎÆóÃÊ³¬¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥¸¥ã¥à¤ÎÎÌ¤òºòÇ¯¤è¤êÌó1.6ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡£çõËÜÍè¤ÎÎÏ¶¯¤¤¹á¤ê¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÀÌ£¤ò¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦çõ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¥¬ー¥Ê»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤í¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ¸ÃÏ
çõËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¥¬ー¥Ê»º¥«¥«¥ªÆ¦¤«¤éÂ¤¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´ÅÌ£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ë¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤Î¤¢¤ë´ÅÌ£¤ò¤â¤Ä¥¬ー¥Ê»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢çõ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤è¤ê°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÄÃæÇÀ¾ì¤Î¡ÖÊõ¶ÌÍñ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à
Ãæ±û¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢çõ¥¸¥ã¥à¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ëºë¶Ì¸©¤ÎÍÜ·ÜÇÀ¾ì¡ÖÅÄÃæÇÀ¾ì¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡ÖÊõ¶ÌÍñ¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¡ÖÊõ¶ÌÍñ¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëMinimal¤Î¥«¥«¥ª¤Î³°Èé¡Ò¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¡Ó¤ò·Ü¤Î±Â¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Íñ¤Ç¤¹¡£
¢§ÈÎÇä¾ðÊó
¡Ú²Á³Ê¡Û\3,990(ÀÇ¹þ)
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§2026Ç¯1·î1Æü¡¿Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶Å¹¡§2026Ç¯1·î2Æü
¡¡¢¨2026Ç¯2·îËöº¢¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê
¡Ú¼è°·Å¹¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶Å¹
¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Þ¤à¡¢¥«¥«¥ª¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿¦¿Í¥Áー¥à¡ÖMinimal¡×
Minimal ¤ÏÀ¤³¦¤Î¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤òË¬¤ìÎÉ¼Á¤Ê¥«¥«¥ªÆ¦¤«¤é¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¼ê»Å»ö¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃúÇ«¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¹á¤ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¿¦¿ÍÃ£¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÇMinimal¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Î¥«¥«¥ª¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÈ¯¹Ú¡¦´¥Áçºî¶È¤Î¸¦µæ¤ä¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¹Ô¤¤¡¢¥«¥«¥ªÇÀ²È¤È°ì½ï¤Ë¹âÉÊ¼Á¹âÃ±²Á¤ËÅ¬¤¦¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾»Ä¤¬¤¢¤ë¥«¥«¥ª»º¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¤ä¥Õ¥§¥¢¤Ç¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ï JICA ¤Î ODA °Æ·ï²½Ä´ºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥«¥ª¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤ò³è¤«¤¹¡È°ú¤»»¡É¤Î»×ÁÛ¤ÈÆÈ¼«À½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝÉÊÉ¾²ñ¤Ç 10 Ç¯Ï¢Â³ 103 ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¡¢°ìÊý¤ÇÅÁÅý¤ä¼êË¡¤Ë¤Ï¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢¡È¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¤³¤³¤í¤Ë°ä¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Minimal Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤òÊ»Àß¡£¥³ー¥Òー¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Minimal ÉÙ¥öÃ«ËÜÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ« 2-1-9 1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¾®ÅÄµÞÀþ¡ÖÂå¡¹ÌÚÈ¬È¨±Ø¡×¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¡×ÅÌÊâ 6Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30～19:00(L.O 18:30) ÄêµÙÆüÌµ
¢£Minimal The Baking Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¾å¸¶ 1-34-5
¥¢¥¯¥»¥¹¡§³ÆÀþ¡ÖÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶±Ø¡× ÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00 ÄêµÙÆüÌµ
¢£Patisserie Minimal ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èµÎ8ÃúÌÜ8-24
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¾®ÅÄµÞÀþ ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢±ØÆî¸ý ÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00 ÉÔÄêµÙ ¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£Minimal The Specialty ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¸ÞÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶A 2F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í ÆüÈæÃ«Àþ ¿ÀÃ«Ä®±Ø 5ÈÖ½Ð¸ýÄ¾·ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00 ÄêµÙÆüÌµ
³ô¼°²ñ¼Ò ¦Âace³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¦Âace
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³²¼µ®»Ì
½êºßÃÏ¡§151-0063 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ« 2-1-9 ¥¢ー¥Ð¥ó¥Æ¥é¥¹ 21
½¾¶È°÷¿ô¡§40 ¿Í¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä
¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖMinimal - Bean to Bar Chocolate - ¡×¤Î±¿±Ä
Minimal - Bean to Bar Chocolate - ´ØÏ¢¾ðÊó
