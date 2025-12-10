【開催】画家・尾形純 展覧会「花蝶山水」 | 修復家でもある「色彩の錬金術師」が、古美（ふるび）の日本の色を蘇らせる

OFFICE OGATA

デジタルアートが主流の時代に、あえてアナログ表現にこだわり、西洋伝統技法と日本独自の美意識を融合させた独自の色彩世界を築き上げる画家、尾形純（おがたじゅん）による新作展「花蝶山水」を、2025年1月5日（日）より、ORIE ART GALLERYにて開催いたします。

扇ノ滝 カンバス・アクリル 2025年 640×400mm

【展覧会の見どころ】

1. 「網膜で混じりあう色彩」：西洋伝統技法と独自の色彩哲学の融合

花束の岩 カンバス・ミクストメディア 2025年 900× 1200mm

尾形純の制作の根幹にあるのは、「色とはパレットで混ざる色のみではない」という独自の色彩哲学です。レンブラントなどに影響を受けた西洋の伝統的な油画技法をベースに、絵具を幾度となく塗り重ねることで、光の透過や地塗りからの反射の原理を利用。まるで印象派の点描が目の中で混ざり合うように、重なり合う絵具が微妙で豊かな色を放射します。その作品は、尾形が自著『十（ツナシ）の庭』で述べているように、「混せる、重ねる、反射、または、透過させるなどの手法」により、絵具のポテンシャルを最大限に引き出しています。

2. 「日本の伝統色」：茶湯・日本庭園に学ぶ、時と季節を映す「古美の味わい」

花影 カンバス・アクリル・油彩 2019年 530×730mｍ

色彩の源泉は、茶湯、茶庭、そして日本庭園からインスピレーションを受けた形象や色相です。美しい「映える色」だけでなく、枯れた花々や竹、苔の色から朽葉色、老竹色といった、いにしえの日本人が拾い上げた細やかな色彩をコンセプトに制作。本展では、日本庭園に寄り添ってきた尾形の審美眼を通して、時間の経過や季節の変化を見つめる絵画をご覧いただけます。特に、古美（ふるび）の味わいを追求した作品群にご注目ください。

3. 修復家の審美眼と技：古和紙のヴィンテージ感を活かした創作

花ノ象 和紙・アクリル・墨 2025年 565×305ｍｍ

絵画の修復工房を主催する絵画修復家でもある尾形純は、その確かな色の再現力と素材への深い理解を、自身の創造的な制作活動に活かしている。ペインティングでは微妙な和の中間色を再現し、また水墨画では、和紙工場から集めたヴィンテージな古和紙の枯れて黄変した風合いを積極的に活かして独自の技法（墨にアクリルを併用）を採用している。修復家と画家という両側面から新しい世界を切り開く、尾形の挑戦をご覧ください。

4. 歴史に向き合う実績：美術館・パブリックアートでの活躍と「記憶の炎色」展

銀座一丁目 窅家菜銀座 （「尾形純作品集 十の庭 庭に宿る抽象」より）

尾形は、これまで国内外のギャラリーや、韮崎大村美術館をはじめとする美術館・博物館で展覧会を開催。近年ではホテルやレジデンス、病院などのパブリックアート制作にも注力しています。

2023年「記憶の色を保存する 炎と灰のモンタージュ 尾形純展」

さらに、母の記憶に残る空襲の炎、ここあっても「戦争の色」の再現に挑戦した「記憶の色を保存する炎と灰のモンタージュ尾形純が描く東京大空襲」展が、原爆の図丸木美術館、飯能市立博物館、港区立郷土歴史館などで巡回開催され、戦後80年を迎える時代に貴重なメッセージを投げかけました。

本展「花蝶山水」は、繰り返し塗り重ねることを通して色彩の探求に挑み続ける「色彩の錬金術師」尾形純の最新の成果をご覧いただける貴重な機会となります。

【展覧会概要】

・ 展覧会名： 尾形純 展覧会「花蝶山水」

・ 会期： 2025年1月5日（月曜日）～ 1月16日金曜日 （日曜休み）

・ 会場： ORIE ART GALLERY

・ 出品作品： 油彩、アクリル、墨（古和紙使用、アクリル併用）、ワックス、テンペラなど多彩な材料を用いた新旧作品

・ その他： プレス向け内覧会を希望される場合は、下記担当者までご連絡ください。

【画家プロフィール】

尾形 純（おがた じゅん）

幼少より、伝統工芸の水戸派の彫金家であった祖父、大津陽信からの影響を受け、画家になるきっかけを得る。東京藝術大学大学院修了後、文化庁在外研修にてニューヨークへ留学。当地では修復や絵画技法を研究し、現在は絵画修復家としても活躍する傍ら、日本の茶湯や庭園から着想を得た抽象絵画を制作。国内のみならず欧米や東南アジアでも発表し、近年は国内外のホテルや病院などにおけるパブリックアート、コミッションワークの制作にも注力している。

HP https://jun-ogata.com/

Instagram @ogata_jun