株式会社ビーフィニティ、2026年春に障害児通所支援事業へ新規参入

株式会社ビーフィニティ

株式会社ビーフィニティ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮崎 友香）は、このたび障害児通所支援事業へ新規参入することとなりましたのでお知らせいたします。

横浜駅周辺エリアにおいて2026年春に児童発達支援施設の開所を計画、現在候補地を選定中です。

同社は横浜駅西口で「miterune（ミテルネ）」という一時預かり託児所を運営。

運営をしていく中で、託児サービスのみならず、発達支援ニーズに応え得る場の必要性を強く認識し、新規参入を決定いたしました。

想定スケジュール（予定）

2026年1月：出店地決定

2026年3月：利用者募集開始

2026年4月：施設開所

※行政手続きの進捗等により変更になる可能性があります

目的と展望

子ども一人ひとりの特性と可能性を尊重し、誰もが安心して社会につながるための “出発点” となる支援の場の創出を目指します。

発達特性のある、または発達の過程において支援を必要とする子どもとその家庭に対し、早期段階から一貫したサポートを行うことで、家庭の孤立を防ぎ、保護者の就労継続やQOL（生活の質）向上にも貢献。

横浜駅周辺という広域的アクセスポイントを基盤に、未来を担うすべての子どもとその家庭がゆとりと希望を持てる社会づくりに寄与してまいります。

株式会社ビーフィニティについて

名称 ：株式会社ビーフィニティ

所在地 ：神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町319-1

代表者 ：代表取締役 宮崎 友香

主な事業 ：一時預かり託児所「miterune」の企画・運営

会社URL ：https://www.b-finity.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーフィニティ 広報担当

E-mail：info@b-finity.co.jp

株式会社ビーフィニティ

Be Infinity ― 枠にとらわれず、家族と社会に新しい時間の形を。

私たちビーフィニティは、子育て世帯の「時間と心のゆとり」を生み出す一時預かり託児所 miterune を中心に、家族の日常を支える事業を展開し、暮らしに寄り添う新しい仕組みを創り続けます。