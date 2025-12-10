スペースデータ、「シンギュラボ（Singulab）」法人会員の募集を開始

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、シンギュラリティに適応する未来人材の育成を目的とした研究コミュニティ「シンギュラボ（Singulab）」において、法人会員の募集を開始しました。

本プランでは、企業の新規事業開発・人材育成・技術調査・外部連携を包括的に支援し、ポスト・シンギュラリティ時代に適応するための「事業創出エコシステム」を提供します。

今回の募集は10社限定で実施いたします。

シンギュラボ 法人会員

https://singulab.jp/enterprise

法人会員プラン提供開始の背景

AI・宇宙・ロボティクス・XR・脳科学など、最先端テクノロジーの発展速度が加速し、産業構造や事業モデルが大きく変わりつつあります。

一方、多くの企業が以下のような課題を抱えています。

- 専門人材が社内におらず、技術調査・事業企画が進まない- 新規事業の立ち上げに必要な知見・ネットワークが不足している- 最先端分野のトレンドをキャッチアップする体制が整っていない

スペースデータは、これらの課題に応えるため、1000人を超えるコミュニティ会員、70名以上の専門家・アドバイザー陣、そして総フォロワー70万人超の強力な知的ネットワークを活かし、企業の未来事業づくりを伴走支援する法人会員プランを立ち上げました。

法人会員向けサービス内容- 限定動画や資料を500名まで利用可能AI・宇宙・ロボティクス・XR・脳科学など幅広いテーマの講義動画、専門家セッション、解説コンテンツを社内教育に活用可能。- 専門人材とのマッチング支援コミュニティに在籍する専門家・研究者・クリエイターとの連携を促進。必要に応じてプロジェクト参加も可能。- 最先端テクノロジーを活かした新規事業立ち上げ支援AI、宇宙、ロボティクス、XR、脳科学など、次世代領域の技術を活用した事業構想～実装までを伴走サポート。- 企業間マッチング（取引先候補・協業先の紹介）コミュニティ外も含め、事業テーマに応じたパートナー企業を選定しマッチングを実施。

共に「未来の新規事業」を創る

シンギュラボは、企業×コミュニティ×専門人材による事業共創プラットフォームです。下記のような広範な目的に活用でき、特に最先端技術を扱う事業開発に強みを持ちます。

- 新規事業開発- 技術探索- 研究テーマの発掘- 未来人材育成- 社内イノベーション文化の醸成

料金・募集枠

月額：50万円（税別）

募集枠：限定10社

シンギュラボについて

シンギュラボは、ポスト・シンギュラリティ時代の新しい社会を牽引する「未来人材」の育成を目的としたメンバーシップ型コミュニティです。AI・宇宙・XR・ロボティクスなど最先端領域に関する知識と実践を体系的に提供し、未来を自ら創り出す力の獲得を支援します。

名称：シンギュラボ（Singulab）

URL：https://singulab.jp/

目的：未来人材の育成、AIリテラシー教育、宇宙×AIに関する学習・研究

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

