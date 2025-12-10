「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム」本日リリース！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

本日12月10日(水)リリースの「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム」についてお知らせいたします。

iOS/Android向けリズム＆アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』より、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム」（発売元：ブシロードミュージック）が本日リリース。

Disc1には『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』のテーマソング、1～5周年のアニバーサリーソングを収録。

Disc2には5周年アニバーサリーソング「ペンタトニック」のユニット別歌唱ver.を収録。

【商品情報】

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム

発売日：2025年12月10日（水）

定価：3,300円（税込）

品番：BRMM-11002

詳細：https://bushiroad-music.com/musics/11002-2/

＜収録内容＞

[Disc1]

1.セカイ

2.ワーワーワールド

3.群青讃歌

4.Journey

5.NEO

6.熱風

7.ペンタトニック

8.セカイ -instrumental-

9.ワーワーワールド -instrumental-

10.群青讃歌 -instrumental-

11.Journey -instrumental-

12.NEO -instrumental-

13.熱風 -instrumental-

14.ペンタトニック -instrumental-

[Disc2]

1.ペンタトニック（Leo/need ver.）

2.ペンタトニック（MORE MORE JUMP！ ver.）

3.ペンタトニック（Vivid BAD SQUAD ver.）

4.ペンタトニック（ワンダーランズ×ショウタイム ver.）

5.ペンタトニック（25時、ナイトコードで。 ver.）

6.ペンタトニック（バーチャル・シンガー ver.）

＜初回生産分限定封入特典＞

ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚（全1種）

＜先着購入特典＞

特製A3ポスター（5th Anniversary メインビジュアル）

※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。

※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp(https://pjsekai.sega.jp)

公式X：https://twitter.com/pj_sekai(https://twitter.com/pj_sekai)

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM