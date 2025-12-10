「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム」本日リリース！

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
本日12月10日(水)リリースの「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム」についてお知らせいたします。




iOS/Android向けリズム＆アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』より、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム」（発売元：ブシロードミュージック）が本日リリース。



Disc1には『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』のテーマソング、1～5周年のアニバーサリーソングを収録。


Disc2には5周年アニバーサリーソング「ペンタトニック」のユニット別歌唱ver.を収録。



【商品情報】

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム


発売日：2025年12月10日（水）


定価：3,300円（税込）


品番：BRMM-11002


詳細：https://bushiroad-music.com/musics/11002-2/



＜収録内容＞


[Disc1]


1.セカイ


2.ワーワーワールド


3.群青讃歌


4.Journey


5.NEO


6.熱風


7.ペンタトニック


8.セカイ -instrumental-


9.ワーワーワールド -instrumental-


10.群青讃歌 -instrumental-


11.Journey -instrumental-


12.NEO -instrumental-


13.熱風 -instrumental-


14.ペンタトニック -instrumental-



[Disc2]


1.ペンタトニック（Leo/need ver.）


2.ペンタトニック（MORE MORE JUMP！ ver.）


3.ペンタトニック（Vivid BAD SQUAD ver.）


4.ペンタトニック（ワンダーランズ×ショウタイム ver.）


5.ペンタトニック（25時、ナイトコードで。 ver.）


6.ペンタトニック（バーチャル・シンガー ver.）



＜初回生産分限定封入特典＞


ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚（全1種）





＜先着購入特典＞


特製A3ポスター（5th Anniversary メインビジュアル）




※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。


※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。




■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。


公式サイト：https://pjsekai.sega.jp(https://pjsekai.sega.jp)


公式X：https://twitter.com/pj_sekai(https://twitter.com/pj_sekai)




▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。　


(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM