エンハンプ株式会社、「AIマジック」の利用開始。レベニュー組織のデータエンリッチメントと情報整備を自動化し、より精度の高いオペレーションを実現へ

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、Ninout）は「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、あらゆる顧客接点を逃さない「Ask One」を提供しています。このたび、エンハンプ株式会社（以下、エンハンプ）において、Ninoutの提供する「AIマジック」の利用が開始されたことをお知らせいたします。

利用開始の背景

エンハンプは、「Structure Revenue Growth ─再現性ある仕組みで収益成長を加速する」を掲げ、マーケティング、インサイドセールス、営業、カスタマーサクセスといったレベニュー組織全体のデータとプロセスを統合するレベニューオペレーション（RevOps）支援を提供しています。

2025年6月、Ask One のAIマジック提供開始(https://www.ninout.ai/news/20250602_ai-magic/)を受け、問い合わせ起点の情報整備をどこまで自動化できるかを再検討。既存の運用では、営業が利用しやすい形に整えるための補助作業が発生する点が課題となっていました。今回、企業情報のエンリッチメントと整形をより高品質に行う手段として、AIマジックの採用に至りました。

利用開始の決め手

AIマジックは、目的に応じて最適なAIモデルをAsk Oneのフォームに組み込むことによって、これまで人の手で処理されてきた非効率な業務において、日々進化する最新のAI技術を自然に活用することを可能にします。

今回、Ask One で作成した問い合わせフォームにAIマジックを組み合わせることで、外部AI検索サービスがウェブから取得した企業情報を、会社名・所在地・資本金・事業内容・求人情報といった任意の項目に自動で整理できるようになりました。

問い合わせ後に情報が活用しやすい形式に整備されることで、今後のレベニュープロセスの顧客アプローチを含めた精度高い自動化に期待されています。

エンハンプ株式会社 代表取締役 川上エリカ氏よりコメント

問い合わせをいただいた後、どれだけ正確に企業情報が整備された状態でレベニュー組織が活用できるかは、レベニューオペレーションを高い生産性で運営するうえで重要なポイントです。AIマジックを取り入れたことで、問い合わせフォームを起点に取得される企業情報が自動で整えられた状態で届くようになり、少人数のチームでもデータ品質を保ちながら、高精度なオペレーションを実現できる環境がさらに強化されたと感じています。

今後も、自社のオペレーションにAIを自然に組み込みながら、データのリアルタイム性と整合性を高め、より価値ある顧客体験とレベニュー組織の生産性向上を追求していきたいと考えています。

AIマジックの利用方法

AIマジックは、Ninout が提供するAIインターフェース「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」のユーザー企業様にオプションとしてご利用いただけます。本サービスの活用については、下記の「サービスに関するお問い合わせ先」に個別にお問い合わせください。

（以上）

エンハンプ株式会社 会社概要

会社名：エンハンプ株式会社

代表者：川上エリカ

設立：2022年11月

所在地：東京都中央区新川丁目３－２１ BIZ SMART茅場町 ２階

事業内容：デジタル推進に関するコンサルティングサービスの提供、デジタル推進人材育成及び組織デザイン、有料職業紹介事業 (厚生労働大臣許可番号13-ユ-315698)、キャリア開発支援

URL：https://www.enhamp.com/ (https://www.enhamp.com/)

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の 開発・提供

URL：https://www.ninout.ai (https://www.ninout.ai)

