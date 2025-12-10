スペースデータ、「シンギュラボ（Singulab）」第2期メンバー募集を開始

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、シンギュラリティに適応する未来人材の育成を目的とした研究コミュニティ「シンギュラボ（Singulab）」の 第2期メンバー募集を開始したことをお知らせいたします。

第1期募集では、開始からわずか1日で定員1,000名に到達し、募集を終了。多方面からの参加希望が寄せられたことを受け、このたび第2期の募集を実施する運びとなりました。

https://singulab.jp/

シンギュラボとは

シンギュラボは、ポスト・シンギュラリティ時代の新しい社会を牽引する「未来人材」の育成を目的としたメンバーシップ型コミュニティです。AI・宇宙・XR・ロボティクスなど最先端領域に関する知識と実践を体系的に提供し、未来を自ら創り出す力の獲得を支援します。

名称：シンギュラボ（Singulab）

目的：未来人材の育成、AIリテラシー教育、宇宙×AIに関する学習・研究

主な提供内容：

- 限定動画：専門家や豪華ゲストによるトークセッション・講義シリーズ- 限定記事：未来産業を理解するための記事・資料・解説スライド- 定例会・勉強会：定期的な議論と学習の機会- 限定イベント：クローズドな交流会・イベントへの招待

第2期募集概要

シンギュラボは、メンバーシップ型コミュニティとして、未来人材を目指すためのオープンな学びの場を共創していきます。第2期のメンバー募集は先着2,000名とし、定員に達し次第終了させていただく予定です。（次期募集は未定）

社会人：4,980円／月

大学生：無料

シンギュラボ開設の背景

AIをはじめとする高度テクノロジーが人類の認知能力や創造性を拡張し、社会のあらゆる前提が書き換えられようとしている現在。仕事・生活・思想・政治・健康など、社会の根幹に影響を与えるイノベーションが継続的に発生する「ポスト・シンギュラリティ時代」において、未来社会を牽引する新しい人材像への期待はますます高まっています。

スペースデータは、宇宙・AI技術を基盤とする事業開発を行う中で、これからの時代に求められる「未来人材」を体系的に育成する環境が国内外で不足しているという課題に応えるため、新たな学びと実践の場としてシンギュラボを立ち上げました。

シンギュラボの目的

シンギュラボは、以下を中心とした“未来人材”の育成を目的としています。

- AI時代に適応し活躍できるITリテラシーの習得- 宇宙・AI・ロボティクス領域を横断した未来思考の獲得- 新産業の創出に向けた知識体系の提供- テクノロジーを活用して課題を解決する創造力の育成

今後の展望

スペースデータは、シンギュラボをAI・宇宙・ロボット・XRなどの最先端領域における教育・研究のハブとして発展させ、将来的には共同研究、未来人材のコミュニティ形成、新規プロジェクトの創出など、社会に新たな価値をもたらす取り組みへ拡大していきます。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。 詳細は https://spacedata.jp/news (https://spacedata.jp/news)をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

