【幹事さん必見】忘年会利用で“新年会が半額に!?︎” 忘年会が『2026年のお年玉』になる大還元！
ディナータイムのご飲食代《半額分》を
次回使えるお食事券として還元する
「半額キャッシュバック企画」を全店で実施中！
年内最大級のお客様大還元イベント”として、
既に多くのお客様にご好評頂いております。
この上ないお得な期間にぜひ焼肉こじまへ！
【圧倒的にお得な12月！】
12月30日までの期間だけは、
▶ 忘年会できても
▶︎家族できても
▶ 飲み会でも
▶︎会食でも
▶ デートでも
必ず “半額分が返ってくる” ため、
実質半額で焼肉が楽しめる特別期間！
まだ忘年会の場所決めてない～と
いう幹事さん！まだ間に合います^_^
【半額キャッシュバック概要】
【期間】 2025年12月30日まで
【時間】 ディナータイム限定
【内容】
飲食代《半額分》を金券キャッシュバック
【還元方法】
その場で次回使える金券（食事券）を配布
【利用期間】
2026年1月～2月末まで全店で利用可能
※金券は1,000円単位で配布
飲み放題付！満足度激高コース！（前日までの要予約）
アラカルトオーダーでサクッとくるも良し！
ですが2名様以上ならコース注文が断然お得！
こじま名物がつまりにつまって、
更に白ごはん食べ放題、飲み放題までついて
この価格★特におすすめなのは、6,000円の
人気メニュー食べ尽くしコース！こじま名物が
これでもかというほど詰まっています^_^！
ここにまだお腹に予約がある方は
冷麺追加がおすすめ！
常連さんも必ず注文するこじまの冷麺は、
他とは一味違います♪
【宴会も実質半額！さらに新年会で使える！】
もちろん宴会コースも半額分キャッシュバック！
実質半額なら満腹コースの方がお得かも…！？
▪️焼肉 こじま 本店
050-5456-2947(#)
大阪府羽曳野市野353-1 大谷ビル 1F
https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27023662/
・食べログ予約可能
・電子マネー可、クレジットカード可、現金可
■ お問い合わせ先
広報担当：大谷
E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp
【株式会社虎寅 概要】
商号 ：株式会社 虎寅
代表者：代表取締役 内海 順紀
所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17
設立 ：2021年1月6日
事業内容：焼肉店経営及びフランチャイズ本部運営