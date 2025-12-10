RePlayce、教員の働き方と探究学習の質をアップデートする探究教材パッケージ「探究プラス」をリリース

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア探究サービスを運営する株式会社RePlayce（本社：東京都渋谷区 代表取締役CEO：山本将裕、以下RePlayce）は、学校現場における教員向けの探究学習パッケージサービス「探究プラス」を2026年3月1日よりリリースいたします。

本サービスは、学校現場の授業設計・準備の負担を軽減しながら、生徒一人ひとりの探究をより深く、再現性のある持続的な学びへと導くことを目指しています。

教育現場の課題背景

現在の学習指導要領において、「総合的な探究の時間」は、生徒が自ら問いを立て、情報を整理・分析し、表現する力を育む重要な科目として位置づけられています（※1）。

一方で、教材開発や授業設計など、探究指導を支える教員の負担は依然として大きく、小中高全体として、カリキュラムの設計に困難を感じるという声が上がっています（※2）。

さらに、中央教育審議会では「教師を取り巻く環境は、我が国の未来を左右しかねない危機的状況であり、抜本的な改革が必要」と指摘されており、教育現場の構造的な支援と学びの質の両立が急務となっています。（※3）

こうした現場の声を踏まえ、探究活動において「課題設定の曖昧さ」や「情報収集・分析の形骸化」、「まとめ・表現の目的意識の欠如」といった、学習サイクル全体の質に関する課題が顕在化していると認識しています。

質の高い探究活動を実現するためには、適切な課題設定や仮説思考を起点とし、分析のロジック向上、明確な目的意識に基づく表現へと導く体系的な指導プロセスが不可欠です。

「探究プラス」は、こうした課題を解決するために開発された探究学習のワンストップ支援サービスです。教員の負担を軽減しながら、生徒が“深く考え、実践する”学びを実現します。

※1 文部科学省『総合的な探究の時間』解説(https://www.mext.go.jp/content/1407196_21_1_1_2.pdf)

※2 令和7年5月22日 教育課程企画特別部会 資料１-１質の高い探究的な学びの実現(https://www.mext.go.jp/content/000360892.pdf)

※3 「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)(https://www.mext.go.jp/content/20240827-mxt_zaimu-000037727_02.pdf)

「探究プラス」の特徴

今後の展望

- 教員の負担を軽減し、授業の質を担保教員が授業内容を一から設計する必要がなく、探究テーマ・教材・ワークシート・指導要領対応マニュアルをワンパッケージで提供。導入プロセスもシンプルで、コース選択・教員用マニュアルの確認・授業実施の3ステップで完結します。教材開発や準備の負担を軽減し、教育現場全体で高い品質で一貫した探究授業を実現します。- 生徒の主体性を引き出す実践型構成授業は「動画によるインプット」と「ワークシートを用いたアウトプット」を組み合わせた実践型で提供。探究の基礎からアントレプレナーシップやマーケティングなど、実社会に直結するテーマを中心に、1パッケージあたり、約10コマ（半学期分に相当）で構成されています。知識を得るだけでなく、課題を見つけ、自ら考え、行動する力を育みます。- 公教育の実績を活かしたテーマ豊富な教材副業社会人コーチによる伴走支援や、自社が運営する「HR高等学院」で1,000回以上のワークショップを実施し、学生評価を基に改良を重ねてきた100種類以上の教材アセットを活用。さらに、日本政策金融公庫が主催する「高校生ビジネスプラン・グランプリ」向け授業用教材の開発にも参画。全国の高校・高専で活用されるアントレプレナーシップ教育コンテンツの設計を担うなど、公教育領域でも探究教材の開発と実践知・教育知見を活かした支援を行っています。- 難しいことをわかりやすく楽しく探究活動をする中で、社会と接点を持ち、ビジネス、テクノロジー、デザイン、ソーシャルなど様々なものに触れることになります。スキルの習得にあたり「わかりやすく、楽しい」を大事にした授業コンテンツを活用することで、生徒が楽しいと感じる探究活動を提供することができます。

「探究プラス」は、教材提供にとどまらず、生徒一人ひとりが「自分と社会の関係」を深く考え、挑戦する探究プラットフォームを目指しています。今後も、探究テーマの拡充に加え、社会人コーチとの協働や産学官連携を通じて、実践型探究のさらなる発展を推進してまいります。

私たちは、「探究プラス」を通じて、未来を担う生徒たちの主体的・創造的な学びを支え、同時に学校現場の働き方改革にも貢献していきます。

【サービス概要】

名称：探究プラス

リリース予定日：2026年3月1日

提供形式：オンライン教材パッケージ

対象：全国の中学校・高等学校

資料請求：専用フォーム(https://form.run/@replayce-d2vN4QnTFqBJOokpK1O0)よりお問い合わせください



株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を株式会社NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。はたらく部を2025年12月にリブランディングし、「TANQ BASE」として再始動。

本社 ：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

事業内容 ：中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション ：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト ：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」：https://tanqbase.com

※2025年12月より「はたらく部」はサービスリブランディングして「TANQ BASE」として再始動しました。