【限定訳あり特別価格】防虫・防カビ仕上げ「無塗装炭化竹しゃもじ」

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、YouTube限定企画として「無塗装炭化竹しゃもじ（細かいヒビ割）」を訳あり特別価格で販売いたします。数量に限りがありますので、ご希望の方はお見逃しなく。

https://www.taketora.co.jp/c/event/outlet/group1/ev00796

ご飯をよそうための道具であるしゃもじは、食卓で毎日使うもの。しかも、口に入るものに直接触れるからこそ、その素材や加工にはこだわりたい。そんな声にお応えして生まれたのが、塗装を一切施していない「無塗装炭化竹しゃもじ」です。

使用しているのは、日本の風土に根ざした国産の孟宗竹。この竹を熟練の職人が一本一本丁寧に削り出し、素朴でやさしい風合いと、竹本来のほんのり甘くやわらかな香りをそのまま残しています。表面仕上げは、あえて一般的なクリア塗装を省略し、炭化加工のみで仕上げました。薬剤を使わず高温・高圧で竹を蒸し焼きにするこの加工により、防虫・防カビ効果を高めながら、深みのある美しい茶褐色の色合いを実現しています。

また、竹の特性である軽さとしなやかさを活かしつつ、強度を損なわない絶妙な厚みに仕上げており、ご飯をふんわりとやさしくすくえる使い心地にも定評があります。節の位置には個体差がありますが、それも天然素材ならではの魅力。一つひとつに異なる表情があり、手に取るたびにあたたかみを感じていただけます。

今回販売するのは、細かいヒビ割れがあるアウトレット品ですが、ご使用には問題ありません。通常品と同じ国産素材と職人の技術により製造されています。数量限定・YouTube特別企画として、メール便送料無料の特別価格にてご提供いたします。自然素材の味わいと手仕事の丁寧さを、ぜひこの機会にご体感ください。

＜2025年12月5日（金）より販売開始＞

送料無料！メール便でお届け

無塗装炭化竹しゃもじ（細かいヒビ割）

お客様のご要望で製作

販売価格 660円（税込）

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）