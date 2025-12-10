インテリア・建築業界向け求人サイト「求人＠インテリアデザイン」ポートフォリオ掲載機能をリリース

株式会社シンクロ・フード

インテリア・建築業界に特化した求人転職サイト「求人＠インテリアデザイン」

(https://job.tenpodesign.com/(https://job.tenpodesign.com/))を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤代真一、東証プライム市場：3963）は、デザイナー・設計職の転職活動を支援する新機能「ポートフォリオ掲載機能」を公開しました。

「求人＠インテリアデザイン」について

インテリア・建築業界に特化した求人転職サイトとして、2005年よりサービスを開始。専門職種に特化し、即戦力人材が豊富、安心・最適価格が特徴です。現在は設計・インテリアコーディネーター・施工管理など28,000名を超える求職者が登録しており、これまでの応募数は165,000以上にのぼります。

機能提供の背景

インテリア・建築分野の採用では、作品を通じたスキルや表現力の確認が重要視されています。オンライン選考の増加に伴い、デジタルでポートフォリオを共有できる環境へのニーズが高まっています。

今回の新機能により、求職者は、履歴書や職務経歴書だけでは伝えきれない デザインセンス、設計思想、プロジェクトに対する姿勢 を可視化しながらアピールできるようになりました。企業は事前に作品を確認することで、採用の精度向上が期待できます。

新機能「ポートフォリオ掲載機能」について

『求人＠インテリアデザイン』に新たに追加されたポートフォリオ掲載機能は、デザイナー・設計職が自身の制作物をオンラインで公開できる仕組みです。

掲載できる主な内容は以下のとおりです。

・プロジェクト概要

・作品画像

・経験職種

・スキル・使用ツール

求職者にとってのメリット

履歴書や職務経歴書だけでは伝えにくい デザインセンス・設計思想・プロジェクトへの取り組み姿勢 を、作品を通じて視覚的にアピールできます。

企業にとってのメリット

応募前に求職者のテイストやスキルレベルを把握でき、選考の精度向上・ミスマッチ防止 に役立ちます。

リリース後の反響

ポートフォリオ一覧ページ（イメージ）ポートフォリオ個別ページ

機能リリース後、企業・求職者双方から「スカウトの精度向上」や「自分をより適切に伝えられる」といった声が寄せられています。

企業からは「応募前にポートフォリオを確認でき、より適した人材にスカウトを送れる」、求職者からは「自身の経験やスキルを希望業界の企業に直接届けられる」といったコメントが届いています。すでにスカウトを受信した利用者も現れており、ポートフォリオ機能が利用企業・求職者双方のアプローチをより適切に機能させる役割を果たし始めています。

今後の展開

今後も、インテリア・建築業界における採用活動の利便性向上を目指し、ポートフォリオの検索性の強化や企業側の閲覧機能の改善など、サービス全体のアップデートを進めてまいります。

業界特有のスキル可視化ニーズに応えるプラットフォームを充実させ、求職者と企業双方の最適なマッチングを継続的に支援してまいります。

株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 藤代 真一

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ ）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/(https://job.inshokuten.com/) ）

・飲食店運営に役立つWEBマガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」（https://www.inshokuten.com/foodist/ ）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/(https://gourmet-baito-chan.com/) )

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/(https://www.tenpodesign.com/) ）

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」（https://naisoh-kenchiku.com/(https://naisoh-kenchiku.com/) ）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/(https://agrijob.jp/) )

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

TEL：03-5768-9522

Mail：public-relations@synchro-food.co.jp