【FA業務DX事例】Crowe Watanabe CT、データスニッパー導入により転記・確認作業時間を最大40%削減

SwiftLink株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田中 智史）が営業支援を行う DataSnipper B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役：Vidya Peters、以下 DataSnipper）は、M&Aアドバイザリー・デューデリジェンス・バリュエーションを手がける株式会社 Crowe Watanabe CT（旧：株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング）の DataSnipper（データスニッパー）導入事例を公開しました。

背景・導入のきっかけ

Crowe Watanabe CT様は、M&A アドバイザリー、バリュエーション、デューデリジェンスの各分野で専門的サービスを提供する Crowe Global ネットワークの一員です。

同社では、日常業務においてジュニアスタッフが数字の転記や資料参照などの手作業に多くの時間を費やしており、効率化が大きな課題となっていました。

2025年6月の社名変更およびグローバル連携強化を機に、同社はテクノロジー活用による業務改革を加速。FAS業務の標準ツールである Excel の中で業務を完結できるデータスニッパーの導入を決定しました。

導入効果

導入後は、多くのスタッフの方に、業務時間の30～40％削減を実感いただいています。

導入企業様のコメント

- 数字転記や資料参照といった ジュニアスタッフの作業負荷を大幅に削減- 業務の標準化・効率化が進み、Excel 上で完結するワークフローを実現- DocuMineにより、AIへ質問するだけで膨大な資料から必要な情報を抽出可能に。引用元付きで回答が得られ、資料分析の効率化が実現- 自動化で生まれた時間を、より付加価値の高い業務やワークライフバランスの充実に

「DataSnipperを使用することで、Excel上で情報の転記から内容確認まで完結できるようになり、作業負担を大きく減らすことができました。複数のフォルダやファイルを行き来する必要がなくなり、作業時間も30～40%ほど削減できたと感じています。」

取締役 山原 裕也 氏

DataSnipperは、AIを搭載し、監査・会計業務における証憑突合・データ抽出・調書作成を自動化するExcelアドイン型のデジタル監査プラットフォームです。手作業に比べてチェック時間を最大90％削減し、監査品質と速度を同時に高めます。世界125ヶ国以上、50万人超のユーザーに利用され、日本国内でも大手監査法人、三井住友銀行にご利用いただいています。

会社概要

SwiftLink株式会社

「世界を変える」そのような思いをもったメンバーが集まって設立いたしました。「営業力」をサポートし、価値のあるプロダクトが、必要とされている市場へ提供される機会を創出し、企業が成長するために必要な戦略的パートナーとなることを理念としております。

設立 ：2024年1月22日

代表者：代表取締役 田中 智史

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ｖ3階

ホームページ：https://www.swiftlinkglobal.com/

事業内容：日系企業の海外進出支援、外資系企業の日本進出支援、海外スタートアップのアプローチ・スカウティング、ミーティングファシリテーション、海外営業、マーケティング支援、 スタートアップグロースサポート

DataSnipper B.V.

2017年、監査に関わる方が直面する繰り返しの手作業や非効率なデータ処理の課題を解決するために設立されました。同社のミッションは、「信頼できるデータを迅速に検証し、より良い意思決定を支援すること」です。これを実現するために、データの出所を明確にし、文脈を持たせることで、データの信頼性を高めることを目指しています。

社名：DataSnipper B.V

設立 ：2017年

代表者：CEO Vidya Peters

日本法人統括：砂山源樹

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1ヒカリエオフィス棟33階

ホームページ：https://www.datasnipper.com/jp

事業概要 ：ソフトウェアの開発、運用

