謎解き教室ちよむchを運営する謎解きVtuber天使ちよむは、2025年12月29日（月）22:00から『Vtuber除夜謎2025』を開催します。
昨年末に開催されご好評いただいた『Vtuber除夜謎2024』が大きくパワーアップして開催されます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UohMD-rv-Yc ]
総勢108名のVtuberが参加し、108問の謎解きで年末を盛り上げます。
さらに、「時解なんば店」「謎解きカフェ繭玉」「なぞねこ」「たぬき探偵ジェリー」「池袋上さま」「イオンモール高崎」「札幌・ボードゲームカフェゆこる」（順不同・敬称略）の計７箇所の実店舗にもご協力いただき、謎解き問題を配布いたします。
謎解きへの挑戦は、天使ちよむの公式LINEから誰でも参加可能となっておりますので、お気軽にご参加ください。
■日時・内容
2025年12月29日（月）22:00～24:00 の配信にて １問目を出題・スタート
【YouTube】https://www.youtube.com/@tenshitiyomu(https://www.youtube.com/@tenshitiyomu)
※開会式、企画説明、1問目の出題解答を行います。
2025年12月31日（水）22:30～24:30予定
【YouTube】https://www.youtube.com/@tenshitiyomu(https://www.youtube.com/@tenshitiyomu)
※最終問題の出題解答、閉会式を行います。
■参加方法・費用
参加費用は無料です。
【公式LINE】https://lin.ee/2DXf52W(https://lin.ee/2DXf52W)
各問題の確認及び解答はこちらからご参加お願いします。
【実店舗】
・時解なんば店… https://tokitokiescape.com/(https://tokitokiescape.com/)
・謎解きカフェ繭玉… https://www.cafemayudama.com/(https://www.cafemayudama.com/)
・なぞねこ… https://nazoneko.jp/(https://nazoneko.jp/)
・たぬき探偵ジェリー… https://www.tanteijelly.com/(https://www.tanteijelly.com/)
・池袋上さま… https://ikebukuro.uesama.games/(https://ikebukuro.uesama.games/)
・イオンモール高崎… https://takasaki-aeonmall.com/(https://takasaki-aeonmall.com/)
・ボードゲームかふぇ「ゆこる」https://yucoru.jp/(https://yucoru.jp/)
■主催者
謎解き教室ちよむch 天使ちよむ
2024年2月24日デビュー。
謎解きVtuberとして主に、YouTubeでの配信・動画投稿を行う。
また、FANBOXでの謎解き配信や各種イベントでの謎解き制作も行うなど精力的に活動中。
【X】 https://x.com/tenshitiyomu(https://x.com/tenshitiyomu)
【FANBOX】 https://tenshi.fanbox.cc/(https://tenshi.fanbox.cc/)
■お問い合わせ
謎解きの制作や出演依頼等の各種お問い合わせはXのDM、
E-mail lives.nazo@gmail.com
で受け付けております。