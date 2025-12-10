101歳も参加！「FIDA GOLD CUP 2025」でロマンディスココラボダンスチャレンジを開催

エイベックス・アライアンス＆パートナーズ株式会社

2025年11月22日（土）、東京都・ニッショーホールにて「FIDA GOLD CUP 2025」が開催されました。

同イベント内で、厚生労働省「健康一番プロジェクト」によるステージプログラムが行われ、ロマンディスココラボダンスチャレンジを実施しました。

ステージには、上野賢一郎厚生労働大臣、厚生労働省 特別健康対策監 杉良太郎氏らが登壇し、GOLDダンサーたちの挑戦を見守りました。

■65歳以上の挑戦を後押し 上野厚生労働大臣がGOLDダンサーにエール

「FIDA GOLD CUP 2025」の開催にあたり、上野氏よりGOLDダンサーへの力強いエールが送られました。

冒頭、65歳以上を中心としたGOLD世代によるダンスチームの頂点を決める本大会の開催を祝し、超党派日本国際ダンス連盟を応援する議員連盟についても紹介。杉氏が旗振り役となり、世代を問わず日本のダンスシーンを盛り上げようという取り組みが進んでいることが語られました。

若い世代が学校教育を通じてダンスに積極的に取り組んでいる中、「世界で最もダンスが盛んな国は日本である」と強調。さらに、杉氏が推進するGOLD世代のダンス活動が全国に広がっており、その意義の大きさを称えました。

厚生労働省としても、「知って、肝炎プロジェクト」をはじめとする各種健康施策で杉氏に支えられてきたことに触れ、「人生100年時代」を健康に生きるための取り組みとして「健康一番プロジェクト」を推進していると説明。本日は、101歳の参加者もステージに立つことを紹介し、「心から楽しみにしています」と期待を寄せました。

最後に、大会の盛り上がりへの喜びを述べつつ、「日本のダンスシーンをさらに発展させ、GOLD世代の活動がより定着するよう応援していきたい」と力強く宣言。「厚労省として健康づくりもダンスも全力で応援します」と締めくくりました。

■ EXILE MAKIDAI氏がGOLD世代と共演！“101歳ダンサー”も参加した感動のダンスチャレンジ

ダンスチャレンジ企画では、 「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーター EXILE MAKIDAI氏がスペシャルゲストとして登場。会場では、81～101歳の女性ダンサーたちとともに、EXILEの代表曲のひとつでもある「Choo Choo TRAIN」のパフォーマンスが披露され、大きな盛り上がりを見せました。

DJ GEN氏が奏でる軽快なイントロが流れると、 EXILE MAKIDAI氏のレクチャーのもと81～101歳の参加者がロールダンスで軽やかに躍動。会場から「イェーイ！」と歓声が上がる中、見事にダンスをやり遂げ、ステージ上では達成感あふれる笑顔が広がりました。

この日ステージに立ったのは81～93歳の5名。全国から集まったGOLDダンサー４名に加え、93歳の滝野文恵さんも参加しました。

さらに、101歳の望月ミサエさんが静岡県の自宅からリモートで参加し、上体を旋回させるロール動作やボックスステップに挑戦。EXILE MAKIDAI氏の「クラップ！」という呼びかけにも元気に応え、画面越しとは思えない一体感を生み出しました。

望月さんは「何も言うことはありません。健康第一です」と喜びを語り、EXILE MAKIDAI氏は「バッチリ！一緒にダンスを楽しめて幸せです」と感謝。会場は大きな拍手に包まれました。

杉氏が感想を尋ねる場面もあり、望月さんが「健康でいられることが何よりです！」と力強く話すと、観客から温かい拍手が沸き起こりました。

その明るさとエネルギーは、ダンスが心身にもたらす力を象徴する瞬間となりました。

■「ダンスが人生を豊かにする」杉氏の開会宣言で大会がスタート！

FIDA JAPANの名誉会長も務める杉氏は、開会宣言にて「人は見られることでどんどん美しくなり、体から若返りのホルモンが出る」と述べ、外に出て活動することの重要性を強調しました。

また、「こもっていると老化につながる。音楽に合わせて振り付けを覚えることで脳も活性化する」と語り、ダンスが健康づくりに大きく貢献することを力強く訴えました。

杉氏の開会宣言を通して会場の熱気は一層高まり、大会の幕開けにふさわしい力強いスタートとなりました。

「知って、肝炎プロジェクト」は2012年より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として活動しています。また「健康一番プロジェクト」は、年齢を重ねても病気にならず、「心身ともに元気に生きる」ための健康づくりを推進するとともに、健康への関心をきっかけに肝炎対策の広報を効果的に行うことを目的とした、「知って、肝炎プロジェクト」の一環として実施されているプロジェクトです。

■「一般社団法人日本国際ダンス連盟 FIDA JAPAN」とは

「日本から世界へ、ダンスで切り開く国際交流と社会貢献」をテーマに、国際交流、プロリーグ等の規約制定、ダンスにおける著作権関連、社会貢献、ダンスマーケットの仕組み作り、を目的とする日本発のダンスにおける国際連盟組織として2019年11月22日に発足しました。

■「FIDA GOLD CUP」とは

一般社団法人日本国際連盟FIDA JAPANの名誉会長を務める杉良太郎が高齢者が身体的にも精神的にも健康でいるための取り組みの一つとして、FIDA JAPAN内に「ダンス健康クラブ」を創設。全国のGOLD世代※を中心としたダンスチームに登録していただき、ダンス楽曲や振付の提供、パフォーマンスをご披露いただく場を提供して参りました。そんなダンス健康クラブにご登録いただいているGOLD世代の皆様の目標となる大会を目指す FIDA JAPANが開催するダンスコンテストです。

※GOLDとは

FIDA JAPANでは65歳以上のシニア世代を「GOLD」と呼んでいます。「GOLD」には、Good OLD（古き良き/良い形で歳を重ねている）という意味が込めれられています。

■開催概要

催事名 ：FIDA GOLD CUP 2025 特別企画 ロマンディスココラボダンスチャレンジ

日時 ：2025年11月22日（土）

開催場所： ニッショーホール（〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館）

出席者 ：厚生労働大臣 上野 賢一郎氏

：厚生労働省 特別健康対策監 杉 良太郎氏

：「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーター EXILE MAKIDAI氏

：介護福祉士DJ GEN氏

：望月 ミサエさん ※リモート出演

：滝野 文恵さん

：【GOLDダンサー】下山 恭美子さん、増田 美子さん、近田 静江さん、三宮 友子さん

MC :ケリー隆介氏