フランス発のアーティスティックな知育アニメ『リトル・マラバー』が日本初上陸！

株式会社ABCアニメーション

フランスで制作され、世界中の子どもたちに愛されてきた、宇宙と科学を “遊びながら学べる” 知育アニメシリーズ、『リトル・マラバー』が、ついに日本に初上陸！

2026年1月10日0：00より、Netflix、Prime Video、U-NEXTにて日本語吹替版と英語版、フランス語版の同時配信が決定！（※U-NEXTでは日本語吹替版のみ配信）

宇宙を冒険する主人公・マラバー役には、天文好きとして知られる声優の小原好美（こはら このみ）さんを起用！

鮮やかな色彩とアーティスティックなアニメーションは、大人が観ても癒されること間違いなし。2026年中に書籍化も決定しており、今後も作品世界から目が離せません。宇宙や科学が好きな人、動物が好きな人、絵本やアートが好きな人、みんなの知的好奇心をくすぐる、マラバーの冒険がいま始まります！

『リトル・マラバー』とは？

『リトル・マラバー』は、フランスを代表する知育アニメシリーズ。フランス本国を始め、30以上の国と地域で、22か国語で配信されています。

現在までに、シーズン１（26話）とシーズン２（26話）の合計52話が展開されています。1話4分と、誰でも見やすいショートアニメーションで、太陽系の惑星たちや宇宙のふしぎを、主人公マラバーが楽しく探検しながら学んでいくストーリーです。

主に3歳～6歳の未就学児から、宇宙に興味を持つ中学生までの子どもたちを中心に人気を集めていますが、やわらかい線と鮮やかな色彩を特徴とするアートスタイルは、大人が見ても惹きつけられる独特の魅力を持ち、ヨーロッパを中心に高く評価されています。

公式HP公開、日本初上陸

今回、日本語版公式HPがオープンし、日本における初の公式展開がスタートしました。作品の世界観紹介、キャラクター紹介、エピソード紹介など、今後様々なコンテンツが追加される予定。作品に初めて触れる人も楽しめる構成となっています。

★公式HP： https://odessa-e.co.jp/little_malabar/

2026年1月10日より国内主要プラットフォームで配信開始

『リトル・マラバー』日本語吹替版は、2026年1月10日よりNetflix、Prime Video、U-NEXTで配信が決定！国内三大配信サービスでの同時展開により、より多くのご家庭で気軽に楽しんでいただけます。幼児教育の観点からも、そしてアートな感性を養う心の栄養剤としても、“安心して見せられる知育コンテンツ” がいま、意識の高い親御さんを中心に注目を集めています。

主役マラバー役に声優・小原好美

主人公マラバー役には、『かぐや様は告らせたい』藤原千花役や、『スター☆トゥインクルプリキュア』羽衣ララ／キュアミルキー役などで知られる人気声優・小原好美さんを起用しました。小原さんは幼い頃から天文に興味を持ち、自由研究で太陽系についてまとめた経験もあるほど。そんな小原さんからコメントが届きました！

小原好美さん：

小さい頃から星や太陽系が好きで、今回マラバーに出会えたことは本当に嬉しくて毎話楽しく演じました。

マラバーは好奇心旺盛で星だけでなく動物も愛する優しい子です。

その日を楽しく過ごすために、自分の「知りたい！」という思いを大切にして星と心を通わせていきます。

本作をとおして子供達が宇宙に興味を持っていただけたら、きっかけになったらいいなと思っております。

一緒に宇宙探検に行きましょう♫

リトル・マラバーよろしくお願いします！

今後の展開

2026年中に『リトル・マラバー』の書籍化も決定。アニメと絵本、両方向から親子で “宇宙のワクワク” を楽しめる機会が広がっていきます。今後も、より多くのご家庭に作品の魅力を届けるため、ワークショップや上映会などさまざまな展開を計画しています。どうぞご期待ください。

著作権表記：

(C) TCHACK / Pictanovo / 2018-2022 / In association with france・tv

Based on the picture books ‘Petit Malabar’ by Nelly Blumenthal and Jean Duprat

(C) Albin Michel Publishing

提供・番組販売：ABCアニメーション、オデッサ・エンタテインメント

本作に関するお問い合わせ先：littlemalabarjp@googlegroups.com