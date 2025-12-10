2025年の最も素晴らしいプロジェクトを表彰する「Good Project Award 2025」近鉄グループホールディングス社の「近鉄グループデジタル相談窓口プロジェクト」が最優秀賞を受賞

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com/ja/)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）が2025年11月29日(土)にパシフィコ横浜で開催した「2025年の最も素晴らしいプロジェクトを表彰する『Good Project Award 2025』」において、近鉄グループホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市、以下、近鉄グループホールディングス）のプロジェクト「近鉄グループデジタル相談窓口プロジェクト」が最優秀賞を受賞しました。

■ 最優秀賞受賞プロジェクトについて

近鉄グループデジタル相談窓口プロジェクト/近鉄グループホールディングス

近鉄グループホールディングスは、200社を超えるグループ各社の多様なDXニーズに、個々の人脈ではなく組織的に対応し、ノウハウ共有を促進するため、「近鉄グループデジタル相談窓口」を開設しました。本窓口では、DXに関する相談・支援依頼を受け付け、それらの案件をBacklogで自動登録・一元管理する仕組みを構築したプロジェクトとなっています。

これにより、専門チームへのタスク連携や対応ステータスの明確化を実現し、相談窓口事務局の業務負荷を軽減しました。また、開設2ヶ月で13社から16件の案件に対応し、「生成AI活用ガイドライン制定」など具体的なDX推進を支援しています。また、全案件の対応履歴をBacklogに蓄積することで、ノウハウの体系的な共有・再利用に成功し、グループ全体のDX推進体制の強化にも貢献しています。

■ 近鉄グループホールディングス株式会社 阪田様、新藤様のコメント

（阪田様）今回の「近鉄グループデジタル相談窓口プロジェクト」は、グループ会社のため、そして自分たちの部署、チームのために行ったプロジェクトでしたが、このような形で広く知って頂くことができ、また最優秀賞という形で評価頂けたことを非常に嬉しく思います。今後もBacklogを通じて近鉄グループのDXを推し進めていくと共に、様々なプロジェクトを通じてBacklogの盛り上げに貢献できれば幸いです。

（新藤様）近鉄グループホールディングスを中心にグループ会社向けにスタートした「近鉄グループデジタル相談窓口プロジェクト」がこのような評価を頂けたことはとてもうれしく、光栄に思います。このプロジェクトも近鉄グループのDXもまだまだ成長過程にありますが、これからもBacklogを活用しながらグループDXを推し進めていきたいと思います。

■ 「Good Project Award 2025」について

プロジェクト・タスク管理ツールの「Backlog」は、2005年に誕生して以来、業種や職種を問わず140万人以上に利用され、2025年6月に20周年を迎えました。「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく。」という思いから、より多くのプロジェクトとチームコラボレーションの成功を願い、2025年11月29日（土）に6回目となるGood Project Award 2025を開催いたしました。

今後、労働人口が減少するにつれ、働く”チーム”を構成するメンバーや雇用形態は、どんどん多様化すると言われています。ヌーラボは、このような環境下において、所属や立場が異なる人たちでチームを形成する場面が増え、共通の目標に向かって作業を効率的に進めるための、「チームワークマネジメント」が必要になると考えています。

メンバーの個性を活かし、チームとして最大限の力を発揮したプロジェクトを広く募集。その取り組みを多くの方に知っていただき、新たなプロジェクト成功の参考にしていただきたいと考えています。

■ヌーラボが提供するサービスについて

ヌーラボは、異なる職種や違う部門のメンバーで形成されたチームが共通の目標に向かって自律的に協働し、組織全体の生産性を向上させる「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/)」を提唱し、PDCAがスムーズに回るための包括的なサービスを提供しています。プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」は、2025年6月20日に20周年を迎えました。これを記念し、これまでの歩みとこれからの展望を紹介する特設サイトを公開しています。

・プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」：https://backlog.com

▶ Backlog20周年特設サイト：https://backlog.com/ja/20th-anniversary/

・オンラインホワイトボードツール「Cacoo」：https://cacoo.com/ja/home

・組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高める「Nulab Pass」：https://nulab.com/ja/nulabpass

■ 株式会社ヌーラボについて

代表者：橋本正徳

本社：福岡県福岡市中央区大名一丁目8-6 HCC BLD. 2・6・7F

東京事務所：東京都港区芝大門二丁目1番16号 ＋SHIFT SHIBADAIMON B1F

京都事務所：京都府京都市下京区突抜二丁目360

コーポレートサイト：https://nulab.com

採用サイト：https://careers.nulab.com/

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。