LobbyAI、「Startup JAPAN 2025 in 大阪」への出展を決定！AIで「自治体のニーズ」を可視化し、関西企業の官民連携を加速

LobbyAI株式会社

自治体との事業連携を支援するAI SaaS「LobbyLocal（ロビーローカル）」を提供するLobbyAI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 京太郎、以下LobbyAI）は、2025年12月17日(水)～18日(木)に開催される、「Startup JAPAN 2025 in 大阪」へ出展することをお知らせいたします。

当日はブースにて、自治体の議事録や予算書などの公開情報をAIの力で可視化し、最適なアプローチ先を特定する「LobbyLocal」のデモンストレーションを実施。関西エリアの企業やスタートアップが抱える「自治体営業」の課題解決を支援します。

LobbyAI サービスサイト：https://lobbyai.co.jp/

出展の背景：関西から始まるイノベーションを、行政とともに社会実装へ

革新的な技術やサービスを持つ企業が増加する一方で、多くの企業が「社会実装」の壁に直面しています。

特に、信頼の獲得や大規模な実証実験のパートナーとして「自治体」との連携を模索する企業は多いものの、「どこに提案すればいいかわからない」「担当者にたどり着けない」といった課題が山積しています。

LobbyAIは、「政策を、誰もが使いこなせる時代へ。」をビジョンに掲げ、

テクノロジーの力で企業と行政の情報の非対称性を解消してきました。

この度、関西エリアの企業様にも、データに基づいた戦略的な自治体アプローチ（の手法を広め、官民連携によるイノベーション創出を加速させるべく、「Startup JAPAN 2025 in 大阪」への出展を決定いたしました。

展示内容：「LobbyLocal」で、御社に最適な自治体がわかる

ブースでは、AI公共情報分析ツール「LobbyLocal」の実際の画面をご覧いただけます。

＜主な展示・体験内容＞

AIによるリアルタイム解析デモ：全国 自治体の議事録、予算、計画書から、特定のキーワードや課題をどのように抽出するか、実演いたします。

「勝てる自治体」簡易診断：貴社のサービスや技術に関連するキーワードをもとに、今まさにそのテーマに関心を持っている「ホットな自治体」をその場で診断いたします。

自治体営業・政策渉外 相談会：「入札情報の探し方がわからない」「アポが取れない」といった具体的なお悩みに対し、専門スタッフがデータ活用による解決策をご提案します。

新機能：自治体情報を一度に検索・分析できる「自治体ドキュメントリサーチ機能」「ディープリサーチ機能」をリリースいたしました。

「LobbyLocal」は、複雑な調査タスクに対して、AIが自治体データを横断的に調査、分析を行う「ディープリサーチ」機能をリリースしました。

自治体の予算・計画等あらゆる情報を取得するだけでなく、

これまでの議事録データベースと掛け合わせることで、自治体の情報をより深く分析できます。

以下、「窓口業務の逼迫に課題がある区市町村」をディープリサーチした例

自治体との取引をスコープとした、AIによるプロンプトの補助もされるため、知りたい情報を的確に調べることができます。

尚、本機能は自動アップデートとなりますので、

既に「LobbyLocal」をご利用中の方もそのままお使いいただけます。

「Lobby Local」について(代表取締役CEO 高橋京太郎)

「Lobby Local」は、自治体の膨大な公開情報をAIで解析し、企業が「今、どの自治体に、どのような提案をすべきか」を導き出すSaaSプロダクトです。

従来、人手で行っていたリサーチ業務をAI SaaSが代行。議会での発言や予算の動きから、公募が出る前の”予兆”を検知することで、競合に先んじた戦略的なアプローチを可能にします。

■ 「Startup JAPAN 2025 in 大阪」開催概要

イベント名： Startup JAPAN 2025 in 大阪

会期： 2025年12月17日(水)～18日(木)

会場： マイドームおおさか

主催：Eight（Sansan 株式会社）

小間番号：【 M14-5 】2F

公式サイト： https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/

■ LobbyAI株式会社について

LobbyAIは、行政・政治のデータをテクノロジーで構造化し、企業と行政の共創を促進するGovTechスタートアップです。

会社名： LobbyAI株式会社

代表者： 代表取締役 高橋 京太郎

所在地： 東京都渋谷区

設立： 2025年1月

事業内容： 行政・政策領域向けAIソリューションの開発・提供、政策情報分析サービスの提供

URL： https://lobbyai.co.jp/

