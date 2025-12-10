乃木坂46 40thSGアンダーライブ　12月19日(金)、20日(土)、21日(日)にLeminoで生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年12月19日（金）、20日（土）、21日（日）に行われる乃木坂46 40thSGアンダーライブの模様を生配信（PPV）※1いたします。また、2025年12月27日（土）、28日（日）、29日（月）にリピート配信いたします。

Leminoチケット購入ページ：https://bit.ly/3MDgkHS(https://bit.ly/3MDgkHS)

このたび、2025年11月26日にリリースされた乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」に収録されたアンダー楽曲「純粋とは何か？」を歌唱するメンバーによるライブ、乃木坂46 40thSGアンダーライブの配信が決定しました。

センターを務めるのは、5期生の五百城茉央。32ndシングル以降、8作連続で選抜メンバーとして活動しており、今回初めてアンダーライブのステージに立ちます。

さらに、会場は2020年以来約5年ぶりとなる日本武道館。歴史が再び刻まれる武道館でのアンダーライブを、どうぞお見逃しなく！

また、DAY１公演の本編終了後には「松尾美佑 卒業セレモニー」、DAY2公演の本編終了後には「矢久保美緒 卒業セレモニー」を実施いたします。年内での活動終了を控える2人のステージを、ぜひその目で見届けてください。

＜配信概要＞

■タイトル：乃木坂46 40thSGアンダーライブ

■出演：乃木坂46

■配信日時：

【DAY1】2025年12月19日（金）18:30（開場：17:30）

【DAY2】2025年12月20日（土）18:00（開場：17:00）

【DAY3】2025年12月21日（日）18:00（開場：17:00）

■リピート配信：

【DAY1】2025年12月27日（土）20:00（開場：19:00）

【DAY2】2025年12月28日（日）20:30（開場：19:30）

【DAY3】2025年12月29日（月）19:00（開場：18:00）

■販売期間：2025年12月7日（日）正午～2025年12月29日（月）19:00まで

■販売価格：通常価格 3,500円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001288&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202512_n46_40thsg-ul&utm_content=prtimes

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

・「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」の月額使用料は2026年2月1日（日）より1,650円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は2026年2月10日（火）より月額1,650円（税込）に改定いたします。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。