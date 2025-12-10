【新宿シアターブラッツ】25年の歴史を継承し、2026年5月リニューアルオープン！

株式会社クーチ新ロゴ（2026年5月より正式使用）

株式会社クーチ（本社：東京都杉並区、代表取締役：加藤雄樹）は、東京・新宿の小劇場「新宿シアターブラッツ」の運営業務を有限会社馬力屋より承継し、2026年5月より新体制にてリニューアルオープンすることをお知らせいたします。これに伴い、同劇場は2026年4月6日（月）より約1ヶ月間、設備刷新のためのリニューアル工事による一時閉館期間に入ります。

リニューアル仮図面（変更の可能性あり）

■リニューアルの背景と「シアターブラッツ」の歴史

「新宿シアターブラッツ」は、2000年7月のオープン以来、四半世紀にわたり「小劇場」というカルチャーを新宿の地に根付かせてきました。演劇を愛する表現者たち（＝BRATS／悪ガキ）の遊び場として、数多の劇団・役者に愛され続けてきた歴史ある劇場です。

この度、25周年という節目のタイミングで、運営会社が「有限会社馬力屋」から「株式会社クーチ」へとバトンタッチいたします。「この場所を愛する人々のために名前を残したい」という両社の強い想いが一致し、劇場名は変わらず「新宿シアターブラッツ」として継続されます。

■リニューアルのポイント：伝統を守り、快適さを進化させる

新体制でのスタートに合わせ、ロゴデザインおよび公式サイトを一新。さらに、劇場設備の大幅なアップデートを行います。

1. 観劇体験の向上：客席の再構築 従来の客席を見直し、観劇しやすい「固定椅子」へと刷新。お客様により集中して作品を楽しんでいただける環境を提供します。

2. 創作環境の改善：楽屋の増設 出演者やスタッフが本番に向けて集中できるよう、楽屋エリアを拡張。プレイヤーにとってより使いやすく、快適なバックステージへと生まれ変わります。

■【最大級にお得】リニューアル記念キャンペーン開催

新しくなるシアターブラッツをいち早く体験していただくため、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

* 対象期間： 2026年5月～2027年12月末までの劇場利用

* 適用条件： 2026年3月末までにご契約いただいた団体様

* 内容： 通常料金よりお得な「リニューアル記念特別価格」にてご案内

* お問い合わせ： 新公式サイト（ theaterbrats.com ）より受付中

■各社代表コメント

【有限会社馬力屋】（前運営会社） 2000年7月のOPENから25年、四半世紀もの時間をかけて新宿のこの場所にゆっくり根を下ろして来たTHEATER BRATS。当時は小劇場として認識してもらえるまでにかなりの時間がかかりましたが、たくさんの方々に愛され、支えられながら何とかここまでやってくることが出来ました。そしてまたココから新たなストーリーの始まりを迎えることになります。

『BRATS』=『悪ガキ』の名をそのままに、この空間を愛してやまない悪ガキたちが少しくたびれかけたみんなの遊び場を再生してくれます！ これまで通り、これまで以上にたくさんの思いや夢を形にして発散できる場所であり続けてくれることを信じて安心してバトンを渡します！ 今まで本当にありがとうございました、そして、これからも宜しくお願いします！

【株式会社クーチ】（新運営会社） この度、株式会社クーチは、2026年5月より「新宿シアターブラッツ」の運営業務を有限会社馬力屋様より引き継ぐ運びとなりました。長きにわたり本劇場を運営されてきた馬力屋様、ならびに関係者の皆様に深く敬意を表するとともに、貴重な機会をいただきましたことに心より感謝申し上げます。

当社は、本劇場が築き上げてきた歴史という襷（たすき）をしっかりと受け継ぎ、次の25年、そして100年先も新宿の地で愛され続ける劇場を目指し、運営に邁進する所存です。小劇場ならではの熱気と感動を、これまで以上にお客様へお届けできるよう努めてまいります。 なお、新体制への移行および劇場設備の刷新に伴い、2026年4月6日より1ヶ月間、リニューアル工事のため休館いたします。 新たに生まれ変わるシアターブラッツに、どうぞご期待ください。今後とも変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■施設概要・お問い合わせ先

* 劇場名： 新宿シアターブラッツ（SHINJUKU THEATER BRATS）

* 新公式サイト：https://theaterbrats.com/

* ※2026年5月以降のご利用に関するお問い合わせは、上記新サイトより可能です。

* 新運営会社： 株式会社クーチ