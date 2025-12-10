Cellid、最新のARグラステクノロジーを「CES2026」に出展

Cellid株式会社

次世代デバイスのARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発を手がけるCellid株式会社（読み方：セリッド、本社：東京都港区、代表取締役：白神 賢、以下「Cellid」）は、2026年1月６日（火）から1月９日（金）まで米国ネバタ州ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に出展いたします。

Cellidは、一般的なメガネレンズと同等の薄さと軽さでありながら鮮明な画像表示を可能にするウェイブガイド（ARグラス用レンズ）を開発しており、世界最大級の視野角を実現するガラス製ウェイブガイドや、フルカラー表示を可能にしたプラスチック製ウェイブガイドなど、ARグラス向け最先端テクノロジーによってAR業界を牽引しています。

当社ブースでは、世界で初めて量産化に成功した最新のプラスチック製ウェイブガイドに加え、広視野角（FOV）を実現するガラス製ウェイブガイドやリファレンスデザイン（検証モデル）を展示します。さらに、実用的な利用シナリオを想定したデモンストレーションを通じて、日常に溶け込む軽量な次世代ARグラスをご体験いただけます。

■出展概要

日程：2026年1月６日（火） - ９日（金）

場所：Las Vegas Convention Center、North Hall Smart Cities / IoT area、ブース#8200A



■展示製品・デモンストレーション

● 最新のウェイブガイド、メガネタイプARグラス

● ARグラスを活用したデモ

● 最新のウェイブガイド製品のデモ

■ Cellid株式会社（セリッド）について

Cellidは、次世代デバイスのARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発を主軸とする事業を展開しています。ARグラス用ディスプレイとして、最先端の光学シースルーディスプレイ方式のウェイブガイド（DOE方式）を製造しています。Cellid独自の光学シミュレーションと生産技術で、一般的なメガネレンズと同等の薄さと軽さ、鮮明な画像、ウェイブガイドで世界最大級の広視野角を実現したディスプレイモジュール製品を展開しています。またCellid SLAMなどの空間認識ソフトウェア技術を用いた、産業別ソリューションの開発、提供もしています。ARディスプレイのハードウェアの技術と、現実世界の空間認識のソフトウェアの技術を連携し、現実世界とデジタル世界の融合「Blending the Physical and Digital Worlds」を促進し、より人間に身近で段違いに便利な情報ツールの実現を主導していきます。