日本M&Aセンター、新刊書籍『成長戦略型M&Aの新常識　M&Aは「特別な手段」から「当たり前の戦略」へ』

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）は、書籍『成長戦略型M&Aの新常識 M&Aは「特別な手段」から「当たり前の戦略」へ』（日本経済新聞出版）を2025年12月10日より全国の書店にて発売いたします。

書籍発刊の趣旨と背景

日本では生産年齢人口の減少により、「8割経済」の到来が予想され、中堅・中小企業の持続的成長が大きな課題となります。こうした環境下で、M&Aは一部の大企業だけの特別な手段ではなく、すべての企業が成長のために活用する“当たり前の戦略”として注目されています。国の支援策も充実し、M&Aは企業の未来を切り拓く正攻法となりつつあります。

本書では、業界再編・スタートアップ・第二創業など多様な事例を通じて、買い手・売り手双方の成長を実現する「成長戦略型M&A」の新しい常識と、経営者が実践できるノウハウを解説しています。

書籍概要

タイトル：成長戦略型M&Aの新常識 M&Aは「特別な手段」から「当たり前の戦略」へ

著者：株式会社日本M&Aセンター 代表取締役社長 竹内 直樹

出版社：日本経済新聞出版

定価：本体1,600円＋税

発売日：2025年12月10日

詳細はこちら：https://www.nihon-ma.co.jp/groups/publication/978-4296123537.html

本書の構成（目次）

【第1章】100億企業へ-経営者が常に考えるべき、成長戦略としてのM&A

【第2章】実践へのアドバイス-自社を成長させるM&A活用法

【第3章】企業事例で学ぶM&A、成功のポイント

１.第二創業×M&A［森建設］

２.IPO×M&A［AVILEN］

３.業界再編×M&A［TAKUMINOホールディングス］

４.ECスタートアップ×M&A［MOON-X］

５.EXIT×M&A［無垢スタイル建築設計］

著者プロフィール

竹内 直樹（たけうち・なおき）

日本M&Aセンター 代表取締役社長

1978年生まれ。広島県出身。2007年日本M&Aセンターに入社。

主に中堅・中小企業と上場企業に対して買収提案を担う部署の責任者として、上場後のブリッツスケール（爆発的成長）に貢献。

譲受企業だけではなく譲渡企業の成長も実現する「成長戦略型M&A」を提唱し、日本経済におけるM&Aの普及・啓発に尽力。

2018年から取締役となり、全社の戦略立案と実行を指揮して、連続的な業容拡大を実現。

2024年4月より現職。日本М&Aセンターホールディングス専務取締役も兼務。

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp