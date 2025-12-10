茨城県鉾田市の農家さんとVTuberの異色のコラボが実現

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す"IPコンテンツの総合商社"株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)が実施するVTuberによる地域活性化などを目的としたプロジェクト「まちスパチャプロジェクト」は、2025年7月18日から鉾田市と連携し、シティプロモーションプロジェクトを行っています。

その一環として、鉾田市の農家さんの協力のもと、VTuberの楽曲を聴いて育てたさつまいもを使用したスイーツを開発し、「まちスパチャプロジェクト」の寄付受付サービス（https://machisupa.com/）の該当の寄付プランからふるさと納税をしていただいた方への返礼品として12月10日から取り扱いを開始します。

《商品開発の背景》

茨城県鉾田市は自然豊かな土地を活かして農作物の生産が盛んに行われています。メロンやいちご、さつまいもなどの農作物の生産量は全国屈指で、農林水産省が発表する市町村別の農業産出額「野菜部門」でも全国第1位です。

鉾田市で生産される農作物の魅力をより多くの方に認知、体験していただくために、鉾田市の農家さんとVTuberが協力してさつまいもを育て、それらを使ったスイーツを、「まちスパチャプロジェクト」を通じた鉾田市へのふるさと納税の返礼品としてご用意いたしました。

プロジェクト実施期間内でコラボ商品の開発は合計3回実施し、今回第一弾として鉾田市のさつまいもを使用したスイーツを開発し、「まちスパチャプロジェクト」の寄付受付サービスで取り扱いを開始します。

《商品特長》

・鉾田市の農家「米川農園 佐之衛門（https://sanoemon.com/）」で、VTuberが歌唱する楽曲（※）を聴かせて育てたさつまいもを使用してスイーツを開発。

（※）「因幡はねる」など25名の人気VTuberが在籍するVTuber事務所「ななしいんく」（https://www.774.ai/?srsltid=AfmBOorGohRn02V2jBYDa6bf0O6H_FuJ_CZCmJbHnx5Xw3292le022dI）」に所属するVTuberたちが歌唱する楽曲「はねる or Die」「バタフライエフェクト」「イニミニマニモ」「Starring Together!」「星空のエチュード」

・スイーツは鉾田市にある人気のケーキ屋「鉾田フルーツチーズケーキ」（https://www.hokota-cheesecake.com/）が開発した「ななしホコタルト ～米川農園さんのめちゃウマさつまいもと共に～」

《寄付受付期間》

12月10日～12月31日

《商品情報》

実際にVTuberの楽曲を貯蔵中の芋に聞かせている様子（米川農園 佐之衛門）

ななしホコタルト ～米川農園さんのめちゃウマさつまいもと共に～

商品イメージ

・製造者

鉾田フルーツチーズケーキ（所在地：茨城県鉾田市）

・原材料

＜チーズ生地＞

クリームチーズ（フランス製造）・卵・焼き芋ペースト・サワークリーム・生クリーム・さつま芋（茨城県産）・食用植物油脂（食用なたね油、食用パーム油）・砂糖・コンスターチ・ゼラチン／乳化剤・ph調整剤・乳酸・加工デンプン・着色料・香料（一部に卵・乳成分・ゼラチンを含む）

＜タルト生地＞

タルト生地：小麦粉、マーガリン、砂糖、鶏卵、膨張剤、香料、（原材料の一部に乳成分、大豆を含む）

《まちスパチャプロジェクトについて》

「まちスパチャプロジェクト」は、主に10代～30代を中心としたVTuberファンに、第2、第3の地元になる「推せるまち」に出会っていただくことを目的としたプロジェクトです。地域の魅力を発信する漫画や動画などのコンテンツを通じて、「地域活性化」や「ふるさと納税の拡大」などに貢献してまいります。

これまで、岩手県八幡平市、岡山県新見市、茨城県鉾田市、福島県喜多方市、熊本県玉名市、岐阜県垂井町、北海道鶴居村、埼玉県川口市の計８自治体で実施しています。

▼「まちスパチャプロジェクト」公式サイト：https://home.machisupa.com/

▼「まちスパチャプロジェクト」公式Xアカウント：https://twitter.com/machisupaPJ

※本プロジェクトは、株式会社フューチャーリンクネットワークの協力を得て実施しています。

《株式会社uyetについて》

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact