【2025年最新】Google検索順位に影響する「232の要因」を徹底解説した全方位ガイドを無料公開｜AI検索・動画・MEOまで完全網羅！

シュワット株式会社

デジタルマーケティング事業を展開するシュワット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡邉志明）は、2025年の最新トレンドに対応したSEOの包括的なガイド記事『【2025年最新版】Google検索ランキングを決定する232の要因リスト』を、自社メディアにて12月10日より無料公開いたしました。

▼記事本編はこちら（無料でご覧いただけます）

【2025年最新版】Google検索ランキング決定要因232個リスト(https://seo-writing-professionals.com/googles-ranking-factors-lists/)

■ 公開の背景

生成AIの台頭による検索体験の変化や、度重なるGoogleコアアップデートにより、Webサイト運営を取り巻く環境はかつてないほど複雑化しています。「従来のSEO対策が通用しなくなった」「何から手を付ければ良いかわからない」というWeb担当者の悩みも急増しています。

また、網羅的にひとつのページに検索ランキング要因がリストアップされたページは日本国内になく、すべてのランキング要因を一覧で確認するには複数の文献や記事を確認する必要がありました。

こうした状況を受け、当社ではGoogleの公式ドキュメント、特許情報、権威性の高いWebサイト、最新のアルゴリズム動向を徹底的に調査。基本のコンテンツ対策から、テクニカルSEO、ローカルSEO（MEO）、動画SEO、そしてAI検索対策まで、現在の検索順位に影響を与えうる要素を「232項目」に細分化し、体系的にまとめました。

■ 本記事のハイライト

本ガイドでは、単なる項目の羅列ではなく、重要度やジャンルごとに要因を分類し、具体的な対策まで解説しています。

1. 2025年の最重要トレンド「トップ5」を定義

数ある要因の中でも、今年特に注力すべき「ユーザー行動（Navboost）」や「E-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）」、「ヘルプフルコンテンツ」への対応について深掘りしています。

2. 死角になりがちな「動画・画像・ローカルSEO」も網羅

一般的なSEO記事では省略されがちな、YouTube検索（視聴維持率など）やGoogleマップ順位（距離、カテゴリ設定など）の決定要因も詳細にリストアップしました。

3. ペナルティ・スパム要因の可視化

「何をやると順位が下がるのか」というマイナス要因も網羅。知らずにやってしまいがちなNG行動を避けるためのリスク管理リストとしても活用いただけます。

記事で解説しているカテゴリ（一部抜粋）- 2025年現在、検索順位に最も影響を与える5つの要因- コンテンツ・ページレベルの検索ランキング要因- Webサイトレベルの検索ランキング要因- 被リンクに関連する検索ランキング要因- Webサイト外部の検索ランキング要因※被リンク以外- ユーザー行動に関する検索ランキング要因- 検索ランキングのマイナス要因＆スパム要因- 都市伝説や廃止された検索ランキング要因- ローカルSEO（MEO）に関連する検索ランキング要因- ローカルオーガニック検索の要因（Webサイト側）- 動画SEOに関連する検索ランキング要因- Googleショッピングに関連する検索ランキング要因

■ 今後の展望

シュワット株式会社では、本記事を通じて、正しいSEO知識の啓蒙に努めるとともに、企業のWeb活用を支援してまいります。

また、本記事の公開を記念し、自社サイトの課題がわかるSEO無料診断キャンペーンを実施いたします。232項目の中から、御社のサイトにおいて優先的に改善すべきポイントをプロが診断・提案いたします。

シュワット株式会社について

会社名：シュワット株式会社

企業HP：https://seo-writing-professionals.com/company/

代表者：渡邉 志明

本社所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17-1 第1望月ビル201

資本金：2700万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業

サービス一覧

- SEOコンサルティング(https://seo-writing-professionals.com/seo-consulting/)- SEO記事制作代行(https://seo-writing-professionals.com/)- 被リンク獲得代行(https://seo-writing-professionals.com/link-building-support/)- LLMOコンサルティング(https://seo-writing-professionals.com/marketing-aix/llmo-consulting/)- オウンドメディア運用代行・コンサルティング(https://seo-writing-professionals.com/owned-media-consulting/)- コンテンツマーケティングコンサルティング(https://seo-writing-professionals.com/content-marketing-consulting/)