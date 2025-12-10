2025年のクリスマス、一番選ばれている枕・睡眠ギフトはコレ！「睡眠クリスマスギフト人気ランキング」速報を発表。まくら（株）直営「枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店」調べ
枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、直営オンラインショップ「枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店」における、「睡眠クリスマスギフト人気ランキング」の速報を発表します。
集計対象は、枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店で2025年10月31日（金）から行っているクリスマスキャンペーンに参加した注文です。
近年、睡眠の質が日々の生活に大きく影響することが明らかになり、睡眠への関心が高まっています。その影響もあり、自分用に購入するのはもちろん、ギフトとしても睡眠グッズの人気が出てきています。
そこで「枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店」では、開催中のクリスマスキャンペーン参加者を対象に「睡眠クリスマスギフト人気ランキング」を調査しました。
集計期間は、クリスマスキャンペーン開始日の2025年10月31日（金）から12月9日（火）です。
睡眠クリスマスギフト人気ランキング
１位 王様の足枕
王様の足枕：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/500141(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/500141)
第1位に輝いたのは、ギフトの定番「王様の足枕」です。王様の足枕は母の日や父の日、さらには敬老の日のプレゼントとしても大人気のアイテムです。「枕」は人によってフィット感が分かれるアイテムですが、足枕は誰でも気軽に使え、かつ健康を気遣った贈り物ということで高い人気を維持しています。
２位 王様の夢枕II（王様の夢枕2）
第2位は「王様の夢枕II」です。枕は合う合わないがはっきりしていて、贈りづらい点はありますが、こちらのアイテムは楽天市場の枕ランキングでも1位を獲得している定番の枕として知られており、その高い実績を見て安心感を持って購入される方が多い印象です。
王様の夢枕II：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/s-500410/(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/s-500410/)
３位 MOGU 気持ちいい抱きまくら
3位は「MOGU 気持ちいい抱きまくら」。インテリアブランドMOGUとまくら株式会社がコラボした人気の抱き枕です。抱き枕は、枕に比べて合う合わないがはっきりしていない分、ギフトとして選びやすいアイテムです。MOGUブランドの特徴でもある気持ちいい感触とボリューミーな抱き心地、そしてポップなカラーバリエーションがギフトとして選ばれている理由のようです。
MOGU 気持ちいい抱きまくら：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/511500/(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/511500/)
４位 ウツブセーネ
4位は、今年発売した新商品うつぶせ寝専用枕「ウツブセーネ」がランクイン。うつぶせ寝で眠る方は一定数いますが、市場で販売されているうつぶせ寝専用の枕はあまり多くありません。ウツブセーネは、うつぶせ寝専用枕ではありますが、仰向き寝や横向き寝でも問題なく使うことができます。そういった背景もあり、うつぶせ寝をしている家族や友人に贈るギフトとして人気が集中しているようです。
ウツブセーネ：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000177-10/(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000177-10/)
５位 はじめてのふくらはぎ枕
はじめてのふくらはぎ枕はその名の通り、ふくらはぎ枕や足枕を使用したことがない方でも使いやすい設計のふくらはぎ専用枕。使いやすいシンプルな形状の足枕で手軽に身体を癒やしてほしいという気持ちから購入している方が多いようです。
はじめてのふくらはぎ枕：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/999-000142-14/(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/999-000142-14/)
６位 王様の足枕 レディース
6位にランクインしたのは、1位に入賞した「王様の足枕」にスキンケア効果がプラスされた「王様の足枕 レディース」です。乾燥しがちなこの季節、肌のケアまで気に掛けた思いやりギフトとして選ばれているようです。
王様の足枕 レディース：http://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000132-20/(http://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000132-20/)
７位 男の足枕
7位にも「王様の足枕」の機能性バージョンがランクイン！この「男の足枕」は、消臭加工が施された専用カバーが付属しています。足元に使うアイテムとして、消臭機能がついていることでより清潔に気持ちよくお使いいただくことができます。贈る相手の"快適さ"まで考慮した思いやりギフトです。
男の足枕：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000130-19/(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000130-19/)
８位 MOGU 気持ちいい 抱きまくら Lサイズ
こちらは3位にランクインした「MOGU 気持ちいい抱きまくら」のサイズ違いアイテム。世の中にある抱き枕は日本人の平均身長である155～170cm前後の方にフィットしやすいものが多いですが、こちらは背の高い方や体格のしっかりした方でも十分なサイズのため、主に男性へのプレゼントとして選ばれやすいようです。
MOGU 気持ちいい 抱きまくら Lサイズ：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/151-000110-20/(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/151-000110-20/)
９位 枕を使わない人の枕 くるくる
このアイテムはその名の通り、枕を使わない人に向けて開発された枕で、枕が苦手な方でもお使いいただけるよう、低めの寝心地で首元を優しく支える構造となっています。普段枕を使わない、主に家族へのプレゼントとして選ばれているようです。また、カラフルな色展開も人気の要因の一つです。
枕を使わない人の枕 くるくる：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/346-000050-10/(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/346-000050-10/)
10位 MOGU フラワー
10位にもMOGUブランドのアイテムがランクイン。「MOGU フラワー」は、ポップな見た目と色展開から人気の高いクッション。子供から大人まで幅広い相手に気軽に贈りやすく、好みの色を組み合わせて2点買いのギフトとしても人気が高いアイテムです。
MOGU フラワー：https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/510965/(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/510965/)
「枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店」では、2025年12月25日（木）まで、同店でお買い物をされた方を対象としたクリスマスキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に同店でお買い物をしていただくと、クリスマス限定のギフトラッピングをご利用いただけます。
１．期間限定 カード付きクリスマスラッピング
店内商品をご購入いただくと、期間限定のカード付きクリスマスラッピングを無料でご利用いただけます。届いた瞬間「クリスマスプレゼント」とわかる、クリスマスカラーのラッピングにサンタクロースのカードを付けてお届けします。
※ご注文時にクリスマスラッピングを選択いただいたご注文が対象となります。詳しくは商品ページをご確認ください。
※下記で紹介するお子さま向け対象商品、メール便での配送商品、メーカーからの直送商品、一部のセール対象商品についてはキャンペーンの対象外となります。
２．サンタさんからのお手紙付き クリスマスラッピング（お子さま向け対象商品限定）
お子さま向けのクリスマスプレゼントをご購入いただくと、サンタさんからのお手紙が付いたクリスマス特別ギフトラッピングを無料でご利用いただけます。クリスマスカラーのラッピングに、サンタさんからのメッセージが記載されたお手紙風のカードを付けてお届けします。
※対象商品はお子さま向けアイテムのみとなります。特設ページにて詳細をご確認ください。
※ご注文時にラッピング【クリスマス＋お手紙】をご指定いただいた注文が対象となります。
会社概要
■会社名 まくら株式会社
■代表者 河元 智行
■資本金 1,000万円
■設 立 2004年4月12日
■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F
■TEL 04-7167-3007（代表）
■FAX 04-7167-3017
■URL https://www.pillow.co.jp/
■Email info@pillow.co.jp
■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員
■事業内容
１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売
２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売
３．オリジナル商品の企画・製造
４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託
５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等
