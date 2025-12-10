動画生成AI「NoLang」、医療業界向けにマニュアル研修動画・患者向け説明動画などの自動生成を展開。動画形式での情報伝達によって、クリニック内コミュニケーションを円滑化

株式会社Mavericks

日本発の動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：奥野 将太）は、この度、医療・ヘルスケア業界向けに本ソリューションの本格展開を開始します。2024年7月のリリース以来、登録者数15万人、導入企業数60社を突破した（2025年12月時点）『NoLang』が、医療現場における教育の質の属人化や患者への説明不足によるトラブル・問い合わせの増加といった課題を解決します。院内に蓄積されたガイドラインPDFや説明用パンフレット、当院サイトのコラム記事などから、医療従事者向けの標準化されたマニュアル動画や、患者向けの説明動画をNoLangが自動生成。複雑な情報を視覚と聴覚に訴える動画へ変換することで、医療従事者や患者の記憶定着率を向上させ、医療ミスの防止やスタッフの業務負荷軽減、ならびに患者満足度の向上に貢献します。

医療・ヘルスケア業界における課題を動画生成AI「NoLang」で解決

NoLangを実際に使ってみる :https://no-lang.com/

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF資料、WebサイトのURL、画像・音声ファイルなどを入力するだけで、最短数秒で高品質な動画を生成できる日本初（当社調べ）の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破し、60社以上の法人に導入されるなど、日本発の生成AIプロダクトとして最大級の規模を誇ります（2025年12月時点）。株式会社Mavericksは、この実績ある『NoLang』のソリューションを医療・ヘルスケア業界向けに本格展開します。

複雑な手技や機器操作を視覚的に統一する『標準化されたマニュアル動画』や、難解な検査内容や術後ケアを患者へ直感的に伝える『患者向けの説明・解説動画』、さらには待合室のサイネージやSNSで疾患啓発を行う動画まで、医療現場で求められるあらゆる情報を、NoLangによって医学的に正確かつ迅速に動画化することが可能です。

従来のテキストベースのマニュアルでは、複雑な疾患メカニズムや微細な処置のニュアンスを伝えることが難しく、学習者の認知負荷が高い状態が続いていました。NoLangによりこれらを視覚と聴覚に訴える動画へ変換することで、学習者の短時間での深い理解と記憶定着を促します。これにより、指導者の経験則や指導の巧みさに依存していた教育の属人化を排除し、医療サービスの均質化と安全性の向上を実現します。

また、医療特有の課題である「信頼性」の担保においても、NoLangをご活用いただけます。医師本人の容姿と声を再現した「リアルAIアバター」が解説を行うことで、無機質なAI音声やキャラクターでは得られない「主治医から説明を受けているような安心感」を患者に与えることが可能です。これにより、患者の治療への理解度と協力意欲が高まり、自己管理ミスによる事故防止や、問い合わせ対応によるスタッフの業務圧迫を大幅に削減します。作成の手間をかけることなく、信頼と安全を支える医療コミュニケーションの動画でのDXを強力に推進します。

活用事例１：医療従事者向けの研修動画を作成し、記憶定着率を向上

医療現場では、疾患のメカニズムや新しい治療法、医療機器の操作手順など、高度かつ専門的な知識のアップデートが絶えず求められます。しかし、従来のテキストベースのマニュアルや静止画の資料では、複雑な処置の流れを直感的にイメージすることが難しく、学習者の「読み込み疲れ」や「理解度のばらつき」が常態化しています。また、現場でのOJT（実地研修）は指導に当たる先輩看護師や技師のスキル・経験則に依存しがちであり、教育の質が属人化することで、提供される医療サービスの均質性が損なわれるリスクも孕んでいます。

NoLangを活用し、既存の研修用PDF資料やガイドラインを動画化することで、これらの課題を解決します。複雑な疾患の機序や検査フローを、視覚と聴覚に訴えかけるナレーション付き解説動画へと変換することで、学習者の認知負荷を大幅に下げ、短時間での深い理解と高い記憶定着を実現します。これにより、指導者ごとの教え方のブレを排除し、組織全体で統一された「標準化された教育」を、場所や時間を選ばずに提供することが可能となります。

特に医療用教材においては、NoLangの「リアルAIアバター」機能が大きな力を発揮します。実写さながらの講師アバターが解説を行うことで、受講者に「実際に対面で講義を受けている」かのような臨場感を与えることができ、集中力向上につながります。加えて、医療用語は難読漢字や専門的な読み方が多用されますが、NoLangの「辞書登録機能」を活用することで、疾患名や薬剤名、専門用語の読み方を正確に指定・管理することが可能です。これにより、誤った読み方による誤解を防ぎ、医学的に正確で信頼性の高い教育コンテンツを、修正の手間なく効率的に作成・運用いただけます。

活用事例２：患者向け説明動画の作成により、医療事故リスク低減及び問い合わせを削減

医療現場において、検査や手術前の準備、あるいは術後の過ご方といった「患者自身による自己管理」は治療の成功を左右する重要な要素です。しかし、専門用語が多く含まれる同意書や、文字の詰まった紙のパンフレットは、不安を抱える患者にとって解読の心理的ハードルが高く、「読んでいても理解できていない」という事態が頻発しています。その結果、食事制限のミスによる検査当日のキャンセルや、帰宅後の「薬はいつ飲めばいいのか」といった問い合わせ電話が殺到し、医療従事者の業務時間を圧迫しているのが現状です。

NoLangはこの課題に対し、既存の案内資料やマニュアルPDFをそのまま取り込み、直感的な解説動画へと変換するソリューションを提供します。テキストでは伝わりにくい「内視鏡検査前の食事内容」や「抜歯後の患部のケア」といった微妙なニュアンスも、映像と音声で視覚的に提示することで、高齢者や文章を読むのが苦手な患者でも直感的に理解できるようになります。これにより、患者の自己管理ミスによる医療事故リスクを低減させるだけでなく、確認の電話対応に追われていたスタッフの工数を大幅に削減し、本来の診療業務に集中できる環境を創出します。

活用事例３：院内のデジタルサイネージやSNSで活用可能な動画によって、来院患者の獲得に貢献

医療機関の待合室では、壁面に「インフルエンザ予防接種」や「花粉症対策」といった重要なポスターが掲示されています。NoLangを活用し、これらの案内を視認性の高い動画コンテンツへ変換することで、患者の待ち時間を単なる待機時間から、自身の健康に関心を持つ啓発の時間へと変えることができます。これにより、検診や予防接種の必要性が直感的に伝わり、窓口での問い合わせや予約数の増加といった具体的な増患効果を実現します。さらに、作成した動画は院内のデジタルサイネージだけでなく、InstagramやTikTokなどのSNSへも即座に展開可能です。従来、院内掲示用とSNS用で個別に必要だった制作工数を一元化し、エリアマーケティングの強化と新規来院患者の獲得に貢献します。 特に、NoLangの「リアルアバター作成機能」を活用すれば、院長や担当医の写真1枚から本人そっくりのアバターを生成し、動画内で解説させることが可能です。アニメキャラクターではなく実写に近い医師のアバターが、最新の音声合成技術による感情豊かな抑揚で語りかけることで、医療情報に不可欠な「信頼感」と「安心感」を担保した情報発信が可能となります。

サンプルの動画を見てみる :https://youtube.com/shorts/l1OyDF2-92I

今後の展望

Mavericksは今後も医療現場の多様な動画作成ニーズに応えられるように、常に動画生成AI「NoLang」をアップデートしてまいります。NoLangを医療コミュニケーションのインフラとして定着させ、医療従事者が本来の診療に集中できる環境構築と、患者が安心して医療を受けられる社会の実現を目指します。

資料請求、お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：様々な業種・ 業態で展開可能なシステム・プロダクトの開発

リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp