バッファローが「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）」に参画

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、日本のセキュリティ産業の振興と経済安全保障を強化し、セキュリティからIT国家として再興を目指すことを目的として2025年12月9日に設立された、日本のセキュリティ製品・サービスを開発・支える企業が連携する「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（Nippon Cybersecurity Promotion Community／略称：NCPC）」に、一般会員として参画いたします。

近年、サイバー攻撃の高度化・巧妙化による、セキュリティ対策の重要性はますます高まっています。バッファローはネットワーク機器の製造・販売を通してITインフラを支える日本企業として、本コミュニティの想いに深く共感し、参画いたしました。コミュニティの一員として、日本のセキュリティ産業の強化・育成を推進してまいります。

コミュニティ設立背景

サイバー攻撃が持続的に行われ、国内の組織で被害が発生している昨今、また経済安全保障推進法および能動的サイバー防御関連法の可決など法制度面においても大きな変化が生じています。サイバーセキュリティは国の安全保障と経済活動の両面からますます重要性を増しています。一方で、日本ではデジタル貿易赤字の拡大や国外製品への依存が課題となっており、国内産業の自立的な発展が求められています。こうした状況を踏まえ、日本で活躍するセキュリティ産業を強化・育成するための新たな枠組みとして本コミュニティが立ち上げられました。

また、経済産業省が2025年3月に公表した「サイバーセキュリティ産業振興戦略」※1にも示されているように、増加するデジタル貿易赤字の是正、経済安全保障・能動的サイバー防御の推進、そして日本のセキュリティ産業の競争力強化に寄与することを目的としています。さらには、2025年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2025」※2にも示されているように、日本のデジタル化をより安全に発展させることも目的としています。

※1）出典：経済産業省「サイバーセキュリティ産業振興戦略」（外部リンク）(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/enhanced_security/20250305.html)

※2）出典：内閣府ホームページ「統合イノベーション戦略2025」（外部リンク）(https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2025_zentai.pdf)

コミュニティ概要

