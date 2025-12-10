Âå´±»³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¿Íµ¤¤Î¡Öit COFFEE È¬ÃúËÙÅ¹¡×¤¬12·î20Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
it COFFEE (³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¿¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼Ä¾ºÈ) ¤Ï¡¢4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öit COFFEE È¬ÃúËÙÅ¹¡×¤ò2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼«²ÈßäÀù¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÈ¬ÃúËÙÅ¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿·Å¹ÊÞ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡Öowns È¬ÃúËÙ¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¤ÎÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¡Ëit COFFEEÆâÁõ¡¢¡Ê±¦¡Ë³°Áõ
¢£ Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Öit COFFEE È¬ÃúËÙÅ¹¡×Á´32ÀÊ¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19ÀÊ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò´°È÷¤·¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥³ー¥Òー¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥¡ーÀÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£²È¶ñ¤ÏËÌ³¤Æ»»º¥¿¥â¤ÎÅ·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤Î¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÀÊÇÛÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÃúËÙ¤Ï¸µÍè¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÍ¿ÎÏ¡¦Æ±¿´¤ÎÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢¶á¤¯¤ËÄ®Êô¹Ô½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¦½»¶áÀÜ¤ÎÄ®¤Ç¤·¤¿¡£ÅÔ¿´Éô¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³Ë¤«¤ÇÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤ÎÃÏ¤Ï¡¢°ËÇ½Ãé·É¤äÅì½£ºØ¼Ì³Ú¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¸²½¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸½ºß¤âµµÅçÀî¤äÎÐË¤«¤Ê¸ø±à¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öit COFFEE È¬ÃúËÙÅ¹¡×¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¼¿¤Î¾ÆÉÕ¤±µ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¡¢¿å¤ÎÎ®¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¿å±¿¤ÎÍ×½ê¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿È¬ÃúËÙ¤ÎÀî¡¢¤½¤³¤Ç¸ò¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÁõÁ´ÂÎ¤Ë¸÷¡¢Àî¡¢¿¢Êª¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡Ö½¸¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¡×¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÃúËÙ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ëËÜÅ¹ÊÞ¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤«¤é³«ÊüÅª¤Ê¸÷¤ÈÎÐ¤¬º¹¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥á¥Ë¥åー¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Öit COFFEE¡×¤Î¥³ー¥Òー¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀ¸Æ¦¤Î¾õÂÖ¤«¤é¸·Áª¤·¤ÆÄ´Ã£¤·¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Î¼«²ÈßäÀùµ¡¤ÇÃúÇ«¤ËßäÀù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¦¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥Ç¥«¥Õ¥§¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ï»þ4¼ïÎà¡¢¹ç·×6¼ïÎà¤ÎÆ¦¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤Î½Ü¤Î¥³ー¥Òー¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢»þ´ü¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ÷Ì£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À¸»ºÃÏ¤Î¾ðÊó¤â¾Ü¤·¤¯·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥ÒーÄÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¡Öit COFFEE¡×ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢È¬ÃúËÙ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¡ÖÈ¬ÃúËÙBLEND¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤ä¡¢¡ÖÈ¬ÃúËÙÅ¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÈ¬ÃúËÙÅ¹¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¡û È¬ÃúËÙÅ¹¥Ö¥ì¥ó¥É (550±ß)
¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤ÇÈ¬ÃúËÙ¤ÎÎò»Ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ò¡¢¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÇÊ¸²½¤ÎË¤«¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿Ãæ¿¼Àù¤ê¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢È¬ÃúËÙÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¤Ç¤â1¥ö·î´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡û È¬ÃúËÙÅ¹¡õÀÖºäÅ¹¸ÂÄê¥«¥ìー
¥³ー¥Òー¤Ë¹ç¤¦Ì£¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¡¢ÌÜ¹õ¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥Á¥ã¥ª¥í¤¬it COFFEE¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò³«È¯¡£¥Á¥ã¥ª¥í¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¶âÈ¢»á¤Î½¤¹Ô¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ç¥Ê¤¬È¯¾Í¤Î¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·Ü¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥é¥ó¥Á¼ûÍ×¤Ë¤â¤ª±þ¤¨¤·¤Æ2Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ëè·î¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤Ç¤¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡ª12·î¤Ï¡ÖËõÃã¥é¥Æ¡×¡¦1·î¤Ï¡Ö¹õ¤´¤Þ¥é¥Æ¡×
È¬ÃúËÙÅ¹¤Ç¤â¡¢´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤ÈÆ±¤¸¤¯µ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î¸ÂÄê ËõÃã¥é¥Æ (680±ß)
ÀÅ²¬¸©»º¤ÎÇ»¸ü¤ÊËõÃã¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ëÍ®»Ò¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤ËõÃã¥é¥Æ¤Ç¤¹¡£
£±·î¸ÂÄê ¹õ¤´¤Þ¥é¥Æ (680±ß)
É÷Ì£Ë¤«¤Ê¹õ¤´¤Þ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä¡¢¿·¤·¤¤Ì£¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢it COFFEE¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー»²¹Í¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000036983.html
¡ÖIt COFFEE¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤¬Íè½Õ¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡ª
º£²ó¤ÎÈ¬ÃúËÙÅ¹¥ªー¥×¥ó¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¡Öit COFFEE¡×¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Íè½Õ¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¡¢¹¹¤Ë¤ÏÈ¬ÃúËÙ¥Ö¥ì¥ó¥É¤â¼è¤ê°·¤¦Í½Äê¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥³ー¥Òー°¦¹¥²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿È¶á¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢it COFFEE¤ÎÌ£¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öit COFFEEÀÖºäÅ¹¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤òÁýÀß¤·¡¢À½Â¤Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Â¾Å¹ÊÞ¤Ø¤Î²·Çä¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëit COFFEE¤ÎÌ£¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¿·¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Öit COFFEE È¬ÃúËÙÅ¹¡×¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾ ¡¡ ¡§ it COFFEE È¬ÃúËÙÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯Æâ
½»½ê ¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ3-20-4 owns È¬ÃúËÙ 1F
±Ä¶È»þ´Ö ¡§Ê¿Æü 8:00～20:00 / ÅÚ½Ë 10:00～18:00
ÄêµÙÆü ¡¡ ¡§ÆüÍË
ÀÊ¿ô ¡¡¡¡ ¡§32ÀÊ
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://itcoffee.com¡¡
Instagram ¡§itcoffee_official¡Ê https://www.instagram.com/itcoffee_official/ ¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAtari productions
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾Â¼ Ä¾ºÈ
½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-8-14 ±ó»³¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°1F
HP¡§https://www.atari-inc.jp